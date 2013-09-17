Експорт українських ліків збільшився на 25%

У 2013 році завдяки впровадженню урядом та Державною службою з лікарських засобів низки заходів з контролю за якістю ліків обсяг експорту ліків українського виробництва збільшився на 25%.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, про це поінформував голова Держлікслужби Олексій Соловйов під час брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Завдяки переходу з 2010 року на європейські стандарти якості та виробництва у 2013 році обсяг експорту збільшився на 25%», - підкреслив голова Держлікслужби, додавши, що ліки вітчизняного виробництва поставляються на території усіх континентів, крім Австралії.

За його словами, сприятиме зростанню експорту ухвалення взаємного визнання з ЄС результатів інспекцій та контролів, консультації з приводу чого Держлікслужба вже розпочала з Європейською комісією. «Це дасть можливість експортувати ліки без додаткових технічних бар’єрів», - зауважив він.

Соловйов повідомив, що на сьогодні в Україні працюють 114 підприємств, які мають ліцензію на виробництво лікарських засобів.

Крім того, він підкреслив, що значно збільшилися темпи росту обсягів реалізації продукції вітчизняного виробництва і на внутрішньому ринку. «За підсумками 2012 року у грошовому еквіваленті випущено продукції вітчизняного виробництва 32%», - підкреслив голова Держлікслужби.

При цьому він наголосив, що пацієнти в аптеках також надають перевагу українським лікарським препаратам, які значно дешевші за іноземні аналоги. «Про це говорить статистика. 65% упаковок, які продаються в аптеках, – це ліки вітчизняного виробництва. Така тенденція спостерігається протягом останніх десяти років», - сказав Соловйов та запевнив, що уряд та Державна служба з лікарських засобів і надалі будуть приділяти значну увагу розвитку вітчизняної індустрії і, насамперед, її експортному потенціалу.

Крім того, Соловйов повідомив, що у 2012 році системою держконтролю було не допущено до споживача 1,5 млн упаковок лікарських засобів неналежної якості на суму 55 млн грн. З початку 2013 року виявлено та не допущено 663 тис. упаковок ліків на суму майже 20 млн грн. При цьому у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну зауважили, що за результатами 2009 року, коли діяли застарілі стандарти якості та вимоги до виробництва ліків, система держконтролю виявила всього 230 тис. упаковок неякісних ліків на суму 2,5 млн грн.