Чому розвивається гайморит
Симптоми гаймориту - висока температура, біль в обличчі
Гайморит - це запалення гайморової (верхньощелепної) навколоносової пазухи.
Пазуха - це порожнина всередині кісток черепа, вистелена живими клітинами.
Основна функція гайморової пазухи - зігрівати і очищати повітря при вдиху. Природно, пазуха сполучається з носовою порожниною.
Основні причини гаймориту
Зазвичай гайморит формується в першу чергу через закупорку вихідного отвору пазухи в порожнину носа. Закупорка призводить до нагноєння і появи симптомів гаймориту.
Справа в тому, що запалена слизова просто закриває отвір, що і викликає гайморит.
Гайморит зазвичай розвивається на тлі респіраторно-вірусних захворювань, стоматологічних проблем і алергічних реакцій.
Симптоми гаймориту
До проявів основного захворювання, наприклад ГРВІ, приєднуються:
висока температура
сильна слабкість
біль в обличчі, що віддає в зуби, ніс, іноді в лоб
Біль посилюється при натисканні на верхню щелепу
Якщо проігнорувати ці симптоми, гайморит може стати хронічним.
Це означає, що в гайморовій пазусі оселилася весела популяція постійних мешканців.
Тепер прояви вже хронічного гаймориту виглядають так:
постійний нежить. Продукти життєдіяльності мешканців гайморової пазухи потрапляють на слизову поверхню носа, подразнюючи її і викликаючи постійний нежить.
Притупляється нюх аж до повного зникнення
Дуже часто спостерігаються постійні головні болі. Причому з часом біль починає віддавати в очниці. При морганні біль посилюється.
Якщо полежати кілька хвилин - біль зникає.
З часом при хронічному гаймориті починає розвиватися запалення повік, розвивається кон`юнктивіт.
Це говорить вже про поширення процесу і вимагає беззастережної капітуляції ЛОР-лікарю.
Лікування гаймориту
Якщо вам вчасно поставили діагноз, тобто при схожих симптомах ви все-таки здалися ЛОР-лікарю, то перемогти гострий гайморит нескладно.
Зазвичай призначають місцеві судинозвужувальні препарати в краплях.
Це необхідно для того, щоб відновити відтік із запаленої пазухи.
Паралельно призначаються антибіотики - для знищення хвороботворної живності, що оселилась у ваших пазухах.
Обов`язково призначаються різноманітні фізіопроцедури, інгаляції, струми, діатермія і багато інших корисних речей.
У даному випадку ці процедури доречні і приносять непогані результати.
Важкі випадки гострого гаймориту, а також всі хронічні форми лікуються в умовах стаціонару.