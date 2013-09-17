Чому розвивається гайморит

Гайморит - це запалення гайморової (верхньощелепної) навколоносової пазухи.

Пазуха - це порожнина всередині кісток черепа, вистелена живими клітинами.

Основна функція гайморової пазухи - зігрівати і очищати повітря при вдиху. Природно, пазуха сполучається з носовою порожниною.

Основні причини гаймориту

Зазвичай гайморит формується в першу чергу через закупорку вихідного отвору пазухи в порожнину носа. Закупорка призводить до нагноєння і появи симптомів гаймориту.

Справа в тому, що запалена слизова просто закриває отвір, що і викликає гайморит.

Гайморит зазвичай розвивається на тлі респіраторно-вірусних захворювань, стоматологічних проблем і алергічних реакцій.

Симптоми гаймориту

До проявів основного захворювання, наприклад ГРВІ, приєднуються:

висока температура

сильна слабкість

біль в обличчі, що віддає в зуби, ніс, іноді в лоб

Біль посилюється при натисканні на верхню щелепу

Якщо проігнорувати ці симптоми, гайморит може стати хронічним.

Це означає, що в гайморовій пазусі оселилася весела популяція постійних мешканців.

Тепер прояви вже хронічного гаймориту виглядають так:

постійний нежить. Продукти життєдіяльності мешканців гайморової пазухи потрапляють на слизову поверхню носа, подразнюючи її і викликаючи постійний нежить.

Притупляється нюх аж до повного зникнення

Дуже часто спостерігаються постійні головні болі. Причому з часом біль починає віддавати в очниці. При морганні біль посилюється.

Якщо полежати кілька хвилин - біль зникає.

З часом при хронічному гаймориті починає розвиватися запалення повік, розвивається кон`юнктивіт.

Це говорить вже про поширення процесу і вимагає беззастережної капітуляції ЛОР-лікарю.

Лікування гаймориту

Якщо вам вчасно поставили діагноз, тобто при схожих симптомах ви все-таки здалися ЛОР-лікарю, то перемогти гострий гайморит нескладно.

Зазвичай призначають місцеві судинозвужувальні препарати в краплях.

Це необхідно для того, щоб відновити відтік із запаленої пазухи.

Паралельно призначаються антибіотики - для знищення хвороботворної живності, що оселилась у ваших пазухах.

Обов`язково призначаються різноманітні фізіопроцедури, інгаляції, струми, діатермія і багато інших корисних речей.

У даному випадку ці процедури доречні і приносять непогані результати.

Важкі випадки гострого гаймориту, а також всі хронічні форми лікуються в умовах стаціонару.

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