Від куріння груди втрачають форму

Гарячу ванну можна приймати не довше 15 хв. А худнути не сильніше, як на 2 кг на місяць. Інакше ризикуєте мати обвислі груди, - вважає мамолог Віталій Забіла.

"Якщо схуднути різко, отримаєте ефект здутої бульки" - каже лікар.

Також груди втрачають форму від тривалого годування дітей.

"Важливо правильно доглядати за грудьми під час вигодовування. Обов`язково носіть цупкий ліфчик з натуральної тканини. Його бажано не знімати вночі і під час самого годування. Купуйте такий, що має кишеньку для соска"

Від куріння груди не тільки обвисають, а й перестають рости. Якщо курити змалку, то вони так і залишаться маленького розміру. Шкіра стає зморшкуватою та в`ялою.

"Грудям дуже шкодить засмага. Ультрафіолет сприяє старінню шкіри і викликає рак молочних залоз. Якщо ж вам дуже хочеться загоряти топлес, використовуйте креми з високою світлозахисною дією"

Щоб груди довше залишалися пружними і здоровими, найпростіше практикувати контрастний душ. Непоганий ефект має легкий масаж щіткою з натуральної щетини. Нею роблять кругові рухи довкола соска під час приймання душу.

Зберегти форму допоможе заняття такими видами спорту, як плавання, теніс, волейбол. З простих вправ можна вибрати "кивання головою". Раз на день, сидячи на стільці, кивайте головою по 100-150 разів. Так качаються потрібні м`язи. Також можна встати прямо, ноги поставити на ширині плечей. Зігнути руки і з`єднати долоні перед грудьми пальцями вгору. Долонями треба з силою тиснути одна на одну.

В іншій вправі ляжте на підлогу або на похилу лаву. Ноги зігніть в колінах, ступні стійко стоять на підлозі. Підніміть руки з гантелями вгору, перпендикулярно лінії підлоги, потім згинайте їх, опускаючи до грудей. При правильному виконанні вправи лікті опускаються до тулуба.

gazeta.ua