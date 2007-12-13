Запланований кесарів розтин шкодить дитині

Датські медики, вивчивши матеріали про 34 тисячі пологів, дійшли висновку, що у дітей, народжених за допомогою запланованого кесарева розтину, в чотири рази підвищується ризик виникнення захворювань дихальних шляхів.

Медики повідомляють, що у тих немовлят, які народилися природним шляхом або за допомогою кесарева розтину, застосованого при надзвичайних обставинах, ризик виникнення респіраторних захворювань істотно знижувався.

Фахівці з`ясували, що, якщо перенести запланований кесарів розтин до 39-го тижня вагітності, то ризик ускладнень можна істотно знизити, тоді як операція, зроблена на 37-му тижні вагітності, збільшує ризик приблизно в чотири рази.

Медики клініки Орхуса поки що не можуть пояснити причину такого феномена, проте вони вважають, що зусилля при пологах і гормональні зміни, пов`язані з ними, необхідні для розвитку легенів немовляти.

Останніми роками все більше жінок роблять вибір на користь запланованого кесарева розтину, навіть якщо медичних доказів для цього немає. Проте, раніше вченими було доведено, що породіллі, яким роблять кесарево, вмирають під час пологів у 4 рази частіше, ніж жінки, що народжують природним шляхом.

Корреспондент.net