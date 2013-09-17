Прийнято законопроект про оцінку впливу на навколишнє середовище

Верховна Рада України підтримала у першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 255 народних депутатів із 402, зареєстрованих у сесійній залі.

Як відзначається у пояснювальній записці, законопроект спрямовано на створення правової процедури здійснення оцінки впливу на навколишнє середовище. Її створення необхідне для забезпечення виконання положень Конвенції Еспоо та Орхуської конвенції.

Зокрема, проектом передбачено процедуру подання та розгляду заяви про наміри здійснювати діяльність, яка може спричиняти чи спричиняє негативний вплив на життя і здоров’я людини чи стан довкілля; передбачено процедуру визначення видів діяльності, щодо яких буде проводитися процедура оцінки впливів на навколишнє середовище; встановлено вимоги до обговорення завдання на проведення оцінки впливів на навколишнє середовище; врегульовано порядок проведення громадського обговорення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище; регламентуються питання прийняття остаточного рішення в результаті проведення процедури оцінки впливів на навколишнє середовище.

Законопроектом, крім загальних питань оцінки впливів на навколишнє середовище, передбачено також процедури, які спеціально спрямовані на забезпечення реалізації положень Конвенції Еспоо. Ним передбачено прийняття остаточного рішення за процедурою оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище Спільною нарадою з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище; передбачено право органу, відповідального за реалізацію положень Конвенції Еспоо в Україні, зупиняти дозвільні процедури до закінчення проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище тощо.