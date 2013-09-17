ВР направила на доопрацювання законопроекти щодо приєднання України до Конвенції про захист дітей

Верховна Рада України направила на доопрацювання проекти законів «Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міжнародного усиновлення» (внесений Президентом України) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення».

Як передає кореспондент УНІАН, обидва законопроекти було винесено на повторне перше читання.

Водночас, за пропозицією представника Президента України в парламенті Юрія Мірошниченка, ці законопроекти було направлено на доопрацювання до профільного комітету, щоб знову підготувати їх до повторного першого читання.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня п. р. Президент України Віктор Янукович вніс на розгляд Верховної Ради проект закону "Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення".

Зокрема, у законопроекті зазначено: “Україна заявляє, що дитина, яка проживає в Україні, може виїхати з її території для влаштування до держави, що приймає, лише після набрання чинності рішенням суду України про усиновлення цієї дитини".

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що однією з можливих форм передачі дитини на виховання в сім`ю є міждержавне усиновлення.

Конвенція покладає зобов`язання на державу, що приймає, перед державою походження дитини здійснювати контроль і всебічно охороняти права усиновленої дитини. Серед іншого, стаття 9 конвенції встановлює обов`язок держави надавати на запит інформацію про усиновлену дитину.

15 травня Верховна Рада не підтримала у першому читанні проект закону "Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення". ВР направила даний законопроект на доопрацювання в комітети парламенту.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) раніше закликав парламент ратифікувати Конвенцію про захист дітей та співпрацю у питаннях міждержавного усиновлення (Гаазька конвенція).