На Київщині з харчовим отруєнням госпіталізовані 7 дітей

На Київщині 12 грудня до Васильківської дитячої лікарні із дитячого садка „Золоті зернятка”, що в селищі Глеваха, з попереднім діагнозом „гострий гастроентероколіт” госпіталізовані 7 дітей (2001-2005 років народження).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Всього в дошкільному закладі виховуються 120 дітлахів.

Причина захворювання встановлюється, його перебіг середнього ступеню важкості. Фахівцями районної та обласної СЕС в осередку занедужання проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.