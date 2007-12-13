На Київщині з харчовим отруєнням госпіталізовані 7 дітей
12:01, 13 грудня 2007Країна
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Ситуація під контролем
На Київщині 12 грудня до Васильківської дитячої лікарні із дитячого садка „Золоті зернятка”, що в селищі Глеваха, з попереднім діагнозом „гострий гастроентероколіт” госпіталізовані 7 дітей (2001-2005 років народження).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Всього в дошкільному закладі виховуються 120 дітлахів.
Причина захворювання встановлюється, його перебіг середнього ступеню важкості. Фахівцями районної та обласної СЕС в осередку занедужання проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.
Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.
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