Уклали угоду про виділення Україні Глобальним фондом коштів на боротьбу з туберкульозом

Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України і Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією уклали угоду про виділення Україні коштів на боротьбу з туберкульозом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, підписання угоди відбулось під час робочого візиту до Туреччини міністра охорони здоров`я України Раїси Богатирьової.

Від України грантову угоди на другу фазу дев’ятого раунду гранту Глобального фонду за компонентом «Туберкульоз» підписала професор Наталія Нізова - директор Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України - закладу, який прийняв від Фонду «Розвиток України» обов`язки основного реципієнта гранту.

Реалізація Україною цієї угоди передбачає залучення коштів, які будуть спрямовані на впровадження комплексних послуг хворим на туберкульоз, розширення можливостей лікування, моніторинг та оцінку заходів з подолання хвороби, сприяння розвиткові кадрового потенціалу фтизіатричної служби. Відповідальність за подальше ефективне використання коштів гранту взяла на себе держава, посилюючи державне лідерство у протидії туберкульозу.

Разом з тим у прес-службі МОЗ не уточнили суму гранту, яку виділить Глобальний фонд.

Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року Комітет із затвердження грантів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією ухвалив попереднє рішення про виділення Україні майже 60 млн дол. в рамках ІІ фази Програми «Зменшення тягарю туберкульозу в Україні шляхом зниження епідемії туберкульозу серед уразливих груп».