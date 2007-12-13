Дієтологи: найефективніша дієта - лимонна

Найвідоміші дієтологи визнали лимон найкращим очищуючим засобом. До того ж корисний цитрус включається в дієти з виведення з організму шлаків, і системи харчування для схуднення. Секрет у тому, що маленький кислий фрукт благотворно впливає на травний тракт.

Численні дослідження показали, що споживання лимонів, як соку, так і шкірки, сприяє нормалізації процесів засвоєння живильних речовин. Укупі з фізичними вправами і здоровим раціоном харчування це дозволить скинути зайві кілограми. До того ж, вітамін С, яким такий багатий лимон, підвищує імунітет у зимовий час, значна його кількість в організмі прискорює процес одужання при алергії, туберкульозі, ревматизмі, а переломи, опіки і рани швидше затягуються.

Лимони містять 7 - 8 % лимонної кислоти, чим не можуть похвалитися інші фрукти. За стверджуванням Чонг, ця речовина вступає у взаємодію з іншими ферментами і кислотами, стимулюючи травлення і виділення шлункових соків. завдяки високій кислотності навіть невеликий шматочок лимона здатний благотворно вплинути на процес травлення їжі, і понизити ризики підвищення цукру в крові.

Лікувальним властивостям лимона і його споживанню люди приділяли вже у давнину велику увагу. Доктори, що жили ще в Середні століття, намагалися лікувати багато хвороб за допомогою плодів стиглого лимона. Вони використовували в лікуванні і сам лимон у чистому вигляді, і сік, вичавлений з нього, і шкірку, змішували плід лимона з іншими лікарськими рослинами і овочами. Особливо широко були популярні в дієтології і медицині різні види відварів і настоїв цедри.

Згідно з дослідженням, опублікованому в Журналі американського Інституту харчування, пектин, що міститься в цедрі лимона, здатний на 4 години приглушити відчуття голоду.

Пектин має волокнисту структуру, в шлунку він перетворюється на тягучий гель, який обволікає стінки кишечника, не дозволяючи організму дуже швидко поглинати цукор. До того ж, у шкірці лимона зосереджено майже всі ефірні олії.

Лимонний сік також унікальний за своїм складом, будучи одним з найбільш сильних концентратів вітаміну C. Причому вітамін C не тільки здатний мобілізувати захисні сили організму на боротьбу з холодом, він також, згідно з затвердженням дослідників університету Арізони, сприяє ефективному травленню і, як наслідок, схудненню. Лимонний сік збільшує кислотність і, тим самим, допомагає засвоювати кальцій, який заміщає в клітинах жир.

При цьому вживання лимона не означає, що людина має сідати на жорстку дієту і відмовлятися від решти продуктів. Учені вважають, що можна продовжувати їсти навіть продукти з таким високим вмістом протеїнів, як сир. Навіть шоколадне морозиво не є забороненим.

Експерти вважають, все, що потрібно охочому схуднути – це стежити за тим, щоб його щоденний раціон включав декілька столових ложок лимонного соку, або трохи лимонної м`якоті.

utro.ua