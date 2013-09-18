Ти помічаєш, що з твоєю пам`яттю сталося щось не те? Тобі важко дається нова інформація, а нещодавня новина пролетіла через вуха, не затримавшись в голові? Не переймайся, все поправимо, якщо зайнятися своєю пам`яттю, не відкладаючи на потім.

Як поліпшити пам`ять - організм потребує відпочинку

Твоя пам`ять безпосередньо залежить від твого робочого режиму і організації дня. Якщо ти постійно працюєш, сильно втомлюються, і часу для нормального відпочинку і сну просто не залишається, то чекай на проблеми. Не ігноруй свою забудькуватість і втому. Можливо, твій організм цими симптомами сигналізує про більш серйозні проблеми.

Жінки більшою мірою, ніж чоловіки, схильні до такого захворювання, як синдром хронічної втоми. Якщо вчасно вжити заходів, то можна обійтися і без медичного втручання.

Організуй свій день так, щоб вистачало часу на повноцінний сон. Віддавай перевагу не телевізору на ніч, а пішим прогулянкам на свіжому повітрі. Сон після цього, до речі, буде більш міцним і повноцінним.

Як поліпшити пам`ять - займайся спортом

Завдяки фізичним вправам наш головний мозок краще насичується киснем, і зменшується імовірність появи захворювань, через які погіршується пам`ять.

При цьому пам`ятай, що регулярно займаючись на свіжому повітрі, а не в спортивному залі, ти виявиш значно більше користі своєму організму загалом і пам`яті зокрема.

Вуличні прогулянки, пробіжки, теніс, катання на роликах і велосипеді набагато ефективніші, ніж тренажери в комфортному, але задушливому залі.

Як поліпшити пам`ять - правильно харчуйся

Дієта, що містить у своєму списку свіжі овочі, фрукти і зернові, помітно покращує роботу пам`яті.

Обов`язково включи в свій раціон корисні для пам`яті продукти. До них відносяться: печені овочі та яблука, салати зі свіжих овочів, сир, сухофрукти, насіння та волоські горіхи. Особливе місце в цьому списку відводиться морській рибі, багатою фосфором.

Як поліпшити пам`ять - налагоджене особисте життя

Уяви собі, що гармонія в особистих стосунках безпосередньо впливає на загальний тонус твого організму, і зокрема - на пам`ять.

Регулярне і повноцінне інтимне життя - незаперечна перевага. Під час гарного сексу, як і при фізичних навантаженнях, клітини твого організму насичуються киснем, що благотворно впливає на роботу головного мозку і покращує пам`ять.

Як поліпшити пам`ять - вона також вимагає тренувань

Займайся тренуванням пам`яті та уваги. Чим інтенсивніше і різноманітніше ти задієш свою пам`ять, тим краще.

Чудовий для пам`яті і корисний для тебе тренінг із вивчення нової мови, отримання нової освіти, і навіть банальне розгадування кросвордів і головоломок.

Згадай, як у школі для розвитку пам`яті ти вчила напам`ять вірші. Що заважає тобі зайнятися цим зараз - і пам`ять потренувати, і в компанії друзів проявити неординарність та оригінальність мислення.

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