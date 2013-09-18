Президент України Віктор Янукович привітав учасників та організаторів конгресу, присвяченого 50-річчю Асоціації кардіологів України.

Текст привітання обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

«Щиро вітаю вас із 50-річчям від дня утворення Асоціації кардіологів України. За ці десятиліття ваше об`єднання досягло значних успіхів у науково-дослідній роботі з проблем серцево-судинної патології, у лікуванні та профілактиці захворювань серця. Сьогодні, коли державна політика у сфері охорони здоров`я спрямовується на підвищення рівня здоров`я і поліпшення якості життя наших громадян, вітчизняні кардіологи успішно впроваджують сучасні технології, ефективні методи діагностики і лікування найскладніших серцево-судинних захворювань. Ціную вашу натхненну працю, професіоналізм та відданість благородній справі”, - зазначив Президент.

Янукович також висловив переконання, що українські кардіологи й надалі зміцнюватимуть авторитет української медичної практики.