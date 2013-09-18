Як уникнути ускладнень після щеплення

Алергія, температура, судоми – такі ускладнення можуть бути після щеплення. Або їх уникнути, треба використовувати якісну вакцину. Завідувач педіатричної служби столичної клініки Анастасія Барзилович радить купувати вакцини французького та бельгійського виробництва. Каже, вони кращі за вітчизняні. У них більша ефективність і менше побічних дій.

Краще обирати вакцину від кількох недуг в одному уколі. Наприклад, від кору, скарлатини та дифтерії разом.

"Буде більше гарантії у відстуності побічних ефектів, адже використовується лише один транспорт, який доставляє вакцини в організм. Якщо ж брати окремі вакцини, таких транспортів вже три чи чотири"

Не можна купувати самому вакцину і самому колотися вдома.

" Мають бути відповідні умови для використання, зберігання, перевезення вакцини. Можна купити нормальну вакцину, а поки донесети її додому, вона зіпсується."

Потрібно перевірити, чи є алергія на яєчний білок. Вакцина може бути вирощена саме на курячому білку.

Ще одне правило – треба бути абсолютно здоровим.

" Якщо ви щепите дитину, перед тим три дні побудьте вдома. Щоб точно не було контакту з хворими.

Після щеплення десь протягом години посидьте біля лікаря. Треба вчасно надати допомогу в разі ускладнень. Найпоширеніша реакція – алергія. Будь-яка вакцина стимулює імунітет, примушує його працювати. Якщо у людини є щось, але вона цим не користується, воно рано чи пізно атрофується. А якщо ви замусите його працювати, то воно тренується. Так само, якщо вам ввели збудник, ви отримали тренування, але ви не захворіли. Зате стали міцніші.

Що таке алергія? Це надто активна імунна реакція, надто активна відповідь. Тому після вакцинації алергія ваша посилиться. Це не норма, але це логічно. Воно потім пройде. Так само, як після ОРЗ дітей-алергетиків часто обсипає. Ця алергія у кожного може проявитися по своєму."

Щоб заохотити батьків до вакцинації дітей, лікар пропонує запровадити таку ж систему, як у Німеччині.

"Якщо твоя дитина не вакцинована, у Німеччині тобі не виплачують державної допомоги на дитину. Або ще можна притягувати до кримінальної відповідальності лікарів, які підтримують батьків у відмові щеплення.

Якщо людина хоча б раз бачили на власні очі як помирають від дифтерії чи правця, вона ніколи не відмовиться від вакцини.

У нас проблеми з дитячим вакцинуванням, а що говорити про доросле. Хто вакцинується у 20-літньому віці? Ніхто. Після шкільного віку щепитися треба раз на десять років".

gazeta.ua