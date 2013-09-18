Держлікслужба видала 167 ліцензій на імпорт ліків

Державна служба України з лікарських засобів з початку року (станом на 15 вересня) ухвалила рішення про видачу 167 ліцензій на імпорт лікарських засобів до України, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, ліцензіати можуть імпортувати до України більш як 31,3 тис. торгових найменувань лікарських засобів.

За даними відомства, Держлікслужба контролює якість серій, що ввозяться до України, а також перевіряє наявність кваліфікованого персоналу і угоди між імпортером і виробником ліків.

«Документ (ліцензія на імпорт ліків - УНІАН) не передбачає монопольного права на ввезення одного й того самого препарату одним ліцензіатом. Тому різні імпортери лікарських засобів можуть ввозити один і той самий препарат», - йдеться в повідомленні.

Держлікслужба також нагадала, що для отримання ліцензії необхідно подати заяву у відомство з переліком лікарських засобів, які імпортер планує ввозити до України.

Як повідомляв УНІАН, Держлікслужба з 1 березня 2013 року почала видачу ліцензій на здійснення господарської діяльності з імпорту лікарських засобів за спрощеною процедурою.