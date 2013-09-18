На реконструкцію будинку у с.Березине просять 20 млн. грн

Одеська обласна державна адміністрація просить Кабінет міністрів виділити 20 млн. грн на реконструкцію будинку для відселення постраждалих від повені жителів села Березине.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час засідання сесії обласної ради заступник губернатора Одеської області Валерій Матковський повідомив, що губернатор Едуард Матвійчук підписав лист, в якому міститься прохання про виділення 20 млн. грн на реконструкцію і капітальний ремонт п`ятиповерхового 70-квартирного будинку в Березині.

На переконання Матковського, ці роботи (за наявності необхідних коштів) будуть завершені за 2-3 місяці

«Там треба дотягнути 1200 метрів газ, є очисні споруди. Поганенькі, але є», - сказав віце-губернатор.

Він уточнив, що в цей будинок заселять селян, що не претендують на земельні ділянки і городи.

За словами Матковського, в цілому з 12 вересня евакуйовано близько 700 чоловік, а сьогодні продовжують евакуювати населення в Олексіївці й Татарбунарах. Він сказав, що 105 млн., виділених Кабінетом міністрів, буде спрямовано на ремонт і відновлення житла, відшкодування збитків за втрату майна і худоби.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області 12-14 вересня в деяких районах випало 70% річної норми опадів. Було підтоплено 399 житлових будинків у 13 населених пунктах. Тимчасово відселено 562 людини із 9 населених пунктів. За даними Одеської облдержадміністрації, збитки від проливних дощів становили близько 170 млн. грн.

У Арцизькому і Саратському районах Одеської області тривають роботи з відведення води з дворів приватних будинків.

16 вересня під час апаратної наради Одеської обласної держадміністрації заступник губернатора Одеської області Матковський заявив, що на реконструкцію будинку для відселення постраждалих від повені жителів села Березине, яке постраждало найбільше, необхідно близько 20 млн. грн.