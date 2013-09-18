Громадськість закликає не допустити корупційної закупівлі ліків від гепатитів

Пацієнтські та громадські організації закликають міністра охорони здоров’я Раїсу Богатирьову не допустити закупівлю препаратів для лікування гепатитів за корупційною схемою.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві благодійного фонду "Дорадча рада спільнот з питань доступу до лікування в Україні" (ЮКАБ).

«Міністерство охорони здоров’я вирішило заробити на хворих на гепатит. Щойно Кабмін вперше в історії України вирішив фінансувати закупівлю ліків для лікування гепатитів, чиновники МОЗ одразу почали маніпуляції із тендерами – обмежуючи кількість продавців. І це – після того, як всі компанії-виробники сенсаційно заявили про готовність більше ніж вдвічі зменшити вартість курсу лікування від смертельної хвороби», - заявили в ЮКАБ.

Сьогодні пацієнтські та громадські організації звернулися до міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової з вимогою не допустити закупівлю препаратів для лікування гепатитів за корупційною схемою. У заяві сказано, що, відповідно до рішення комісії тендерного процесу міністерства, на торги зможе податися представники лише 1 виробника. Відтак – закупити міністерство зможе лише певний вид інтерферонів, що поряд з іншими використовуються для лікування гепатитів.

Як заявив голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін, «рішення номенклатурного комітету – очевидне свідчення підготовки корупційних торгів. Ми вже зараз готуємо листи до всіх контролюючих та правоохоронних органів про кричуще порушення та вимагатимемо притягнення до кримінальної відповідальності людей, відповідальних за цю закупівлю».

У ЮКАБ нагадали, що 4 вересня вперше в історії України уряд виділив 33,2 млн грн на закупівлю препаратів для хворих на гепатит. На ці кошти МОЗ має здійснити перші державні закупівлі ліків для людей з таким діагнозом.

«Ми розуміємо, що чиновники не могли пропустити повз себе такий ласий шматок, – зауважила виконавчий директор ЮКАБ Ольга Стефанишина. – Саме тому нас, представників пацієнтської спільноти, не хотіли пускати на закриті засідання робочої групи, прописуючи документацію таким чином, щоб на тендер змогла зайти лише одна компанія».

Крім того, в ЮКАБ нагадали, що в Україні існує всього два виробники препаратів від гепатиту С – альфа-2а та альфа-2в. Обидва препарати довели свою ефективність та мають всі необхідні ліцензії та міжнародні сертифікати. Щоб тендер відбувся чесно та прозоро, а препарати були закуплені за найнижчою ціною і відповідно у більшій кількості, тендерна документація не повинна містити перепон для другого виробника. Комісія МОЗ прописала її таким чином, що другий препарат не потрапляє до переліку препаратів, що закуповуватиме МОЗ для людей з діагнозом «гепатит», незважаючи на те, що обидві компанії заявили про готовність зниження ціни та готовність взяти участь у тендері.

Шабунін заявив, що «це стандартна корупційна схема в державних закупівлях ліків. Адже в такому випадку виробник або постачальник, чия продукція підходить по переліку вимог МОЗ, може виставляти будь-яку ціну, заходячи на тендер із завищеними цінами та віддячуючи різницею чиновникам».

Зі зверненням до Богатирьової щодо запобігання реалізації корупційної схеми при закупівлі препаратів від гепатитів також звернулися народні депутати.