Паломники-хасиди могли завезти збудники поліомієліту

До кінця 2013 року фахівці Уманського міськрайонного управління Держсанепідслужби у Черкаській області моніторитимуть епідеміологічний стан в Умані після завершення святкування іудейського нового року Рош–га–Шана.

Як повідомила УНІАН головний державний санітарний лікар міста Умань та Уманського району Лариса Качанова, активний моніторинг епідеміологічного стану Умані проводитимуть у зв’язку з реєстрацією збудника поліомієліту у південній частині Ізраїлю, а серед паломників могли бути носії цієї інфекції. Також здійснюється нагляд за лікарнями та поліклініками Уманського району.

Хворі, які звертатимуться до лікарів із серозними менінгітами, полінейрорадикулопатією, гострими вірусними та в’ялими паралічами - обстежуватимуться на наявність ентеровірусів. Усі випадки звернення до сімейних лікарів, стоматологів та неврологів з цими діагнозами братимуться під контроль, оскільки симптоми цих хвороб – одні з перших ознак поліомієліту. Окрім того, фахівці контролюватимуть довкілля на наявність штаму цього вірусу.

Під час цьогорічного паломництва хасидів до Умані фахівці санепідслужби області провели 69 санепідобстежень об’єктів, з них у 30% випадків виявлені порушення вимог санітарного законодавства. В місцях проживання та харчування паломників досліджено 116 проб питної води, з них у 16% проб виявлені відхилення від гігієнічних нормативів за мікробіологічними показниками, 260 змивів на бактерії групи кишкової палички, з них у 9% виявлені бактерії групи кишкової палички.

В пунктах харчування хасидів досліджено 95 проб харчових продуктів, з них у 19% проб виявлені відхилення від встановлених нормативів за мікробіологічними показниками. В місцях проживання паломників досліджено 20 проб води водойм, з них у 20% проб виявлені відхилення від встановлених нормативів за мікробіологічними показниками.

Як повідомляв УНІАН, до Умані Черкаської області цього року на святкування іудейського нового року Рош-га-Шана приїхала рекордна кількість хасидів – близько 30 тис. паломників. Найбільше паломників із Держави Ізраїль, Німеччини, Франції та США. Цього року новий рік хасиди святкували з 4 на 5 вересня.

Довідка УНІАН. Поліомієліт— гостре вірусне захворювання, зумовлене поліовірусом та характеризується переважним ураженням ЦНС з виникненням парезів і паралічів. Захворюваність поліомієлітом переважає у літньо-осінні місяці. Частіше хворіють діти від 6 місяців до 5 років. Перенесене захворювання залишає після себе стійкий імунітет.