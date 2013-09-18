Відхилено законопроект, який ускладнює благодійництво

Комітет Верховної Ради з питань культури і духовності відхилив урядовий законопроект №3100 про внесення змін до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (щодо вдосконалення законодавчого регулювання благодійної діяльності).

Про це повідомив голова комітету В’ячеслав Кириленко, поінформували УНІАН у його прес-службі.

«Юридичні процедури, які запроваджуються цим урядовим законопроектом, ускладнюють діяльність благодійних організацій, і ті нібито додаткові надходження до бюджету у цьому випадку не покривають обурення і негативного резонансу, який у середовищі благодійників, а значить, і у людей, які потребують допомоги суспільства», - вважає Кириленко.

«Будь-яка пожертва, більша 850 гривень, потребуватиме за цим урядовим законопроектом походу до нотаріуса. Ми розуміємо, що для благодійників і благодійних організацій це реальне ускладнення, яке призведе до додаткових видатків і додаткової бюрократичної тяганини. Тому цей законопроект має бути відхилений» - сказав Кириленко.

Як повідомляв УНІАН, громадські, благодійні організації України закликали голову Верховної Ради Володимира Рибака не включати до порядку денного роботи парламенту законопроект №3100, який містить вимогу здійснювати обов’язкове нотаріальне посвідчення договорів про благодійну пожертву коштів на суму від 850 грн.