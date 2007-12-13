Кількість дітей з ознаками харчового отруєння зросла до 15
Завзакладом притягнуто до відповідальності
11-12 грудня до інфекційного відділення Васильківської дитячої лікарні Київської області госпіталізовано 15 дітей з симптомами гострої кишкової інфекції.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, всі потерпілі відвідують дитячий дошкільний заклад у смт. Глеваха.
За попередніми даними, причиною захворювань стало вживання страв, виготовлених у дитячому дошкільному закладі з порушенням технології.
У осередку захворюваності працюють фахівці Київської обласної та Васильківської районної санепідемстанцій. Проводяться необхідні протиепідемічні заходи.
З 13 грудня тимчасово призупинено роботу дитячого дошкільного закладу. Притягнуто до дисциплінарної відповідальності завідуючу закладом.