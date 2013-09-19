Компенсуватимуть до 90% вартості ліків від гіпертонії

Держава компенсуватиме до 90 відсотків вартості ліків від гіпертонії.

Про це повідомила директор Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного експертного центру МОЗ України Тетяна Думенко, поінформували УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, зазначила вона, відтепер гіпертоніки отримають більше ліків за доступною ціною, оскільки буде використовуватися диференційований підхід до рівня відшкодування вартості на ліки, які умовно поділені на три групи.

За словами Думенко, до першої групи належать лікарські засоби, які відшкодовуються до 90 відсотків їх вартості, до другої - які підлягають частковому відшкодуванню, а до третьої - лікарські засоби, вартість яких взагалі не підлягає відшкодуванню.

Крім того, нагадала вона, ще влітку було доповнено перелік ліків для гіпертоніків, на які поширюється дія Пілотного проекту, комбінованими ліками. До них увішли Еналаприл (монопрепарат та комбінація з гідрохлортіазидом), Лізиноприл (монопрепарат та комбінація з гідрохлоротіазидом), Бісопролол, Метопролол, Небіволол, Амлодипін (монопрепарат та комбінація з лізиноприлом) та Ніфедипін. Це дозволило не лише підвищити економічну доступність лікарських засобів для лікування гіпертонії, а й розширити можливості та ефективність лікування, додала фахівець МОЗ.

Ще одним нововведенням, як підкреслила Думенко, є нормативно встановлені граничні надбавки на ліки від гіпертонії. Відтепер надбавки на оптово-відпускні ціни не перевищуватимуть 10 відсотків, а на роздрібні - не вище 25 відсотків від закупівельної ціни.

Вона зазначила, що пацієнтам, аби придбати ліки за зниженими цінами, варто звернутися до свого сімейного лікаря чи дільничного терапевта та отримати спеціальний рецепт, за яким в аптеці можна отримати ці ліки.

Як повідомлялося, в Україні з 1 червня 2012 року реалізується Пілотний проект з впровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Його основою є зниження цін на ліки від гіпертонії та відшкодування їх вартості для хворих.