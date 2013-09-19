Чому розвивається міома матки

Міома матки - доброякісна пухлина, що росте повільно. Міома виникає і розвивається в м`язовому шарі матки.

Слово «доброякісна» щодо пухлини значить низький ризик поширення процесу на інші органи і тканини (озлоякіснення). Міома матки розвивається роками і проявляє себе, як правило, років до тридцяти - сорока.

При цьому симптомів практично немає. Можливі дещо болючіші і рясні місячні, чому зазвичай значення не надають.

Поступово міома стає настільки великою, що вся матка суттєво збільшується. Для зручності прийнято називати розміри міоми в тижнях вагітності.

Тобто міома матки 12 тижнів відповідає розмірам нормальної матки при вагітності на цьому терміні.

Отже, сформована міома може порушувати нормальну роботу матки, здавлювати навколишні органи і тканини.

При цьому можуть з`являтися такі симптоми міоми:

-збільшується тривалість менструацій, вони стають болючими і рясними

- з`являються кровотечі в середині циклу

- поступово виникають болі внизу живота, що віддають в таз, в поперек, іноді - в ноги.

- болі постійні, ниючі. У рідкісних випадках болі гострі - це пов`язано з особливостями росту міоми.

- біль може виникати і при статевому акті. У цьому випадку обов`язково відвідати гінеколога, тому що це ознака або міоми, або спайкового процесу, який свідчить про хронічне запальне захворювання.

- часте сечовипускання при міомі буває, коли міома вже «підтискає» сечовий міхур

- запори формуються аналогічно, тобто від тиску матки на кишечник.

- задишка, серцебиття, болі в ногах, слабкість - це ознаки анемії (недокрів`я).

При постійних кровотечах падає рівень гемоглобіну. До речі, майже всі прояви міоми матки аналогічні таким при вагітності, так що при швидкому розвитку схожих симптомів не зайвим буде купити тест.

Важливо запам`ятати одне найважливіше правило жіночих хвороб: при будь-якій кровотечі, крім менструацій, необхідна термінова госпіталізація.

З міомою матки якийсь час жити можна, але цілий ряд станів, в тому числі несумісні з життям, протікають схожим чином. Наприклад - позаматкова вагітність або рак матки.

Самостійно визначити, який саме у вас процес почався - неможливо, тому звернення з приводу міоми іноді може врятувати життя.

Міому матки можна вилікувати не тільки хірургічним шляхом. При ранньому зверненні - досвідчений гінеколог-ендокринолог може допомогти вам і без ножа.

Ця пухлина добре зникає на тлі спеціальної гормональної терапії.

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