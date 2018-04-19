Які ліки в Україні небезпечні для життя

Травнева історія з фальсифікацією відомих гомеопатичних препаратів німецької фірми «Хеель» на складах українського представництва під Києвом стала однією з найгучніших на фармацевтичному ринку країни. За один день з полиць українських аптек зникли всі найменування ліків з маркуванням фірми. І, як пізніше з`ясувалося, підозра виявилася небезпідставною.

Днями набув чинності вирок керівникові українського представництва «Хеель» в Україні — чотири роки позбавлення волі за фальсифікацію медикаментів. Ми дізналися також, які препарати в нашій країні найчастіше підроблюються і продаються неякісними, і як уберегтися від фальсифікату.

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНО ЛІКУВАТИСЯ В НАШІЙ КРАЇНІ Не зважаючи на гучну історію з «Хеелем», в Держлікслужбі України, яка стежить за якістю медпрепаратів в нашій країні і забороняє їх продаж у разі тривожних сигналів, стверджують: фальсифікатів у нас не так-то і багато.

«У Україні реалізується близько 10 тисяч найменувань ліків, і лише 41 найменування було виявлене в 2012 році як фальсифіковане (див. список), — розповідає нам керівник Держлікслужби Олексій Соловйов. — Ситуація кардинально змінилася в 2011 році, коли з`явилася кримінальна відповідальність за фальсифікацію ліків. До введення кримінальної відповідальності в 2010 році в тому ж Василькові було виявлено нелегальне виробництво препаратів, в числі яких був популярний у українців «Мезім». (Там так само, як і на складах «Хееля», були виявлені упаковки простроченого «Мезіму», з яких уручну витягувалися пігулки і уручну закочувалися в нові блістери і упаковки. — Авт.). Але, оскільки кримінальної відповідальності за фальсифікацію ліків тоді ще не було, організаторів лише оштрафували на 1,5 тис. грн».

Ліки, які найчастіше підроблювали в Україні з початку 2013 року - Л-лізину есценат

- Мукалтін

- Фезам

- Амізон

- Мезим-форте

- Фуросемід

НЕЯКІСНІ У Україні також можна зустріти у продажу неякісні препарати і ті, які ввезені до нас контрабандою.

«Офіційно у нас в країні купити незареєстрований лікарський препарат з маркіровкою на недоступній для українського громадянина мові неможливо, а вони ввозили препарати, де на упаковці напис був німецькою. Значить, вони не зареєстровані в нашій країні і не пройшли відповідні випробування. По підтвердженню виробника, ці препарати були виготовлені для німецького ринку», — говорить Соловйов. Неякісними препаратами називають ті, які були легально проведені, але в результаті неналежного зберігання були зіпсовані (див. список) «Бувають лише одиничні випадки, коли відбувається якийсь збій у виробництві і препарат випускається неякісним. Найчастіше якість міняється на якомусь з етапів реалізації — або при зберіганні, або при транспортуванні, або в аптеці», — говорить Соловйов.

Препарати, серед яких частіше попадаються неякісні

- Баралгетас

- Фервекс

- Ензистал

- Вігор

- Доларен

- Настоянка шипшини

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У Держлікслужбі говорять, що є певне правило фальсифікації ліків в нашій країні: найчастіше підроблюються ті препарати, які мають хороші рекламні бюджети і добре продаються. «Тому, як тільки з`являється нова реклама медикаменту, сили держконтролю зосереджуються на цьому препараті. Є ще одне правило: ліків вартістю до 20 грн не підроблюють, оскільки це просто нерентабельно», — говорить Соловйов.

ЯК НЕ КУПИТИ ФАЛЬШИВКУ?

Найчастіше пацієнт не може сам визначити, якісний препарат він купив чи ні. «Молоді люди, які не страждають на якісь хронічні захворювання і користуються послугами аптеки від випадку до випадку, навіть і запідозрити не можуть, що той або інший препарат неякісний», — говорить Олексій Соловйов. Тривожні сигнали в Держлікслужбу можуть поступити від хронічно хворих або пенсіонерів. «Людина, яка довго приймає той або інший препарат, може запідозрити, що якось відрізняється колір препарату, упаковка або його смак. Нам дзвонять і розповідають, що змінилося місце розташування назви, нечітко друкувався термін придатності або номер серії. На все це варто звертати увагу, і Держлікслужба реагує на всі звернення, проводячи позапланові перевірки», — говорить Соловйов. Але, щоб уберегтися від покупки неякісного або, ще гірше, фальшивих ліків, варто слідувати ще простішим правилам: не купувати медикаменти через інтернет, де їх ніхто і ніяк не контролює, і звертати увагу на умови зберігання ліків в аптеках.

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНІ ПІДРОБКИ?

Найосновніша шкода, яка наносить підроблений або неякісний медпрепарат людині, — це відсутність ефекту від такого «лікування». «Бувають, звичайно, випадки, коли пацієнт, вживаючи неякісний препарат, одержить серйозне погіршення здоров`я. Але головна небезпека від застосування підробленого препарату полягає в тому, що пацієнт і лікар чекають ефекту від застосування, а ефекту ніякого немає. Якщо пацієнт, наприклад, приймає антибіотик, то протягом 5 днів препарат повинен подолати в організмі запальний процес, але якщо такого не відбувається — у лікаря виникає питання: або чимось не тим лікують, або щось не те. Втрачається дорогоцінний при лікуванні час», — говорить Соловйов. За його спостереженнями, отрут в підроблених ліках не буває. «Буває фальсифікат, в якому взагалі відсутня діюча речовина, буває фальсифікат, в якому недостатня кількість діючої речовини, а буває такий, який повністю повторює препарат. Але навіть якщо «виробник» повністю повторив препарат і пігулка подіяла, це випадковість», — говорить Соловйов.

ЗА ПРЕПАРАТАМИ ВЛАШТУЮТЬ СТЕЖЕННЯ

2017 року за всіма ліками в Україні почнеться в буквальному розумінні слова стеження. У Держлікслужбі нам розповіли, що працюють над створенням системи, яка відстежуватиме кожну окрему упаковку від моменту, коли вона була проведена, до того, як вона потрапила до рук хворому.

«Така система вже достатньо успішно працює в Туреччині. Настільки успішно, що в Євросоюзі ухвалили рішення ввести аналогічну у всіх країнах ЄС. Суть системи — в тому, що ще на етапі виробництва кожній упаковці ліків привласнюється свій номер, який вноситься до державної бази даних ліків. При реалізації упаковки з неї сканується цей код, і в базі даних висвічується, що ця пачка вже була продана. Якщо ця система дійсно запрацює, то можливість реалізації підробленої упаковки буде неможлива», — говорить Олексій Соловйов.

Упровадити таку систему у нас планують до 2017 року, разом зі всім Євросоюзом. Влітку цього року в Держлікслужбі вже відбулася публічна апробація роботи цієї системи, і зараз фахівці допрацьовують проект і удосконалюють роботу системи.

vesti.ua