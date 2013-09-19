Волосся розповість, якого вітаміну вам не вистачає

Вітаміни являють собою органічні сполуки, які необхідні для нормального розвитку і функціонування нашого організму.

Вітаміни ми отримуємо з їжею, і якщо раптом організму бракує певних вітамінів, то він просигналить нам у вигляді поганого стану нашої шкіри, нігтів і, зокрема, волосся.

Вітаміни для волосся - ознаки дефіциту

Дефіцит вітаміну А призводить до ламкості, посічених кінчиків волосся, сухості волосся і шкіри голови.

Нестача вітаміну В у нашому організмі відображається в надмірній жирності волосся. Якщо волосся росте дуже повільно, то, швидше за все, організм відчуває нестачу вітамінів В1 і В12. Дефіцит вітамінів В2 і В8 сприяє облисінню. Брак вітаміну В9 провокує появу сивини і раннє випадання волосся.

Якщо волосся має тьмяний і неживий вигляд, організму бракує вітаміну Е.

Вітаміни для волосся - які з них є першочерговими

Насамперед для здорового і міцного волосся необхідно отримувати вітаміни А, Е, С і В.

Вітамін А покращує структуру волосся, робить його більш м`яким і еластичним.

Вітаміни групи В сприяють міцності волосся і запобігають його надмірній жирності.

Вітамін С незамінний для зміцнення кровоносних судин і волосяних цибулин.

Вітамін Е сприяє нормалізації кровообігу в шкірі голови, завдяки чому волосся має здоровий і блискучий вигляд.

Вітаміни для волосся - в яких продуктах містяться

Щоб компенсувати недолік вітаміну А в організмі, необхідно включити в раціон печінку риб, яєчний жовток, вершкове масло, а також обліпиху, моркву, курагу, агрус.

Заповнити нестачу вітамінів групи В дозволить вживання каш із різних круп і цільного зерна, пшеничного і житнього хліба з борошна грубого помелу, насіння соняшнику.

Вітамін С у достатній кількості міститься в цитрусових, чорній смородині, чорниці, шипшині, капусті, болгарському перці тощо.

Дефіцит вітаміну Е можна заповнити, вживаючи соняшникову олію, волоські горіхи, насіння.

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