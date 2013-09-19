Завтра в Україні утримається дощова погода

Завтра, 20 вересня, в Україні утримається хмарна погода. На більшій частині території країни очікуються дощі, в Криму та Приазов`ї місцями сильні дощі, гроза.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме південно-західний та західний, 7-12 м/с, на заході та півдні окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі Криму до 15°, у західних областях 4-9°; вдень 11-16°, у південній та східній частині 14-19°.

На високогір`ї Карпат йтимуть дощі, вночі з мокрим снігом. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°.

У Києві та області буде хмарна погода, часом дощ. Температура на Київщині вночі 7-12°, вдень 11-16°. У м. Києві температура вночі 10-12°, вдень 13-15°.

19 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 18-21°, в районі Одеси 15°; в Дніпрі біля Києва 16°.