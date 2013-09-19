МОЗ відкидає звинувачення у маніпуляціях при держзакупівлі

Міністерство охорони здоров`я України спростовує інформацію щодо маніпуляцій в тендерних закупівлях лікарських засобів для боротьби з вірусними гепатитами, поширену деякими пацієнтськими та громадськими організаціями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Як нагадали в міністерстві, на початку вересня цього року керівництво МОЗ України та Європейського представництва фармацевтичної компанії "MSD" обговорили питання реалізації Державної програми боротьби з вірусними гепатитами, фінансування якої було ухвалено урядом. Під час зустрічі представники "MSD" заявили про зниження ціни на пегільовані інтерферони для України у 2,5 рази, що дасть змогу додатково охопити лікуванням ще сотні хворих в рамках державного фінансування, на що у 2013 році заплановано 33, 2 млн грн.

Це рішення також встановить ціновий тренд в Україні на такі лікарські засоби, що сприятиме загальному здешевленню ліків для хворих на гепатит та дасть змогу збільшити охоплення лікуванням в межах державного фінансування, зазначили в МОЗ.

Також під час перемовин керівництва МОЗ України з компанією "MSD" було досягнуто домовленостей про зниження ціни на препарат Тенофовір/Емтрицитабін/Ефавіренз для антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованих на 30%.

Таким чином, зниження ціни на цей препарат, який належить до рекомендованих ВООЗ, дасть змогу вивільнити кошти для здійснення додаткових закупівель за програмою боротьби з ВІЛ\СНІДом. Крім цього, під час закупівель антиретровірусних препаратів 2013 року МОЗ України було досягнуто суттєвої економії – 23 517,03 тис. грн, відзначили в міністерстві.

Зараз МОЗ України формує номенклатуру лікарських засобів для лікування вірусних гепатитів та збирає заявки про потреби від регіональних закладів охорони здоров`я, аби, відповідно до загальної потреби, надалі провести необхідні тендерні торги, поінформували в прес-службі.

Оскільки процедуру тендеру ще не розпочато, тож, відповідно, і заявок для участі в них від виробників лікарських засобів для боротьби з вірусними гепатитами МОЗ України не отримало, пояснили в міністерстві.

«Виходячи із викладеного, Міністерство охорони здоров`я України просить громадські організації не лобіювати інтереси окремих виробників та не вводити в оману громадськість інформацією, що поширюється через засоби масової інформації, щодо штучного обмеження кількості продавців ліків та маніпуляцій із тендерами з боку МОЗ України», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, представники пацієнтської організації ЮКАБ заявили, що перша держпрограма із закупівлі медпрепаратів для хворих на гепатит за гроші з бюджету може зірватися через маніпуляції з тендерами чиновників МОЗ.

18 вересня пацієнтські та громадські організації звернулися до міністра охорони здоров`я Раїси Богатирьової з вимогою не допустити закупівлі перших в історії України препаратів для лікування гепатитів за корупційною схемою.

У заяві зазначено, що згідно з рішенням комісії тендерного процесу МОЗ, на торги зможуть податися представники тільки одного виробника. Отже, закупити відомство зможе тільки певний вид інтерферонів, що поряд з іншими використовуються для лікування гепатитів.