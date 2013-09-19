У Києві презентовано брошуру про раптову зупинку серця

У Києві презентовано брошуру “Що варто знати про раптову зупинку серця”.

Брошуру представила сьогодні на прес-конференції в УНІАН член-кореспондент Академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова.

”Актуальність раптової смерті пов`язана з її широкою розповсюдженістю. В Україні на жаль такої статистики немає, але якщо використовувати статистику вишів, то слід очікувати більше 1350 випадків раптової смерті на тиждень. Більшість цих випадків трапляється вдома — це 70%, 18 % - на вулиці, 7 % - на роботі і невеличкий відсоток в лікарських установах. Тому дуже важливо, щоб оточуючі люди знали про надання медичної допомоги і були небайдужими. Це реально рятує життя”, - сказала Амосова.

Вона наголосила, що видання брошури є продовженням акції, яка була присвячена Дню боротьби з серцево-судинними захворюваннями у травні 2013 року і була покликана підвищити обізнаність киян про правила надання першої допомоги при раптовій зупинці серця.

Також Амосова зазначила, що раптова зупинка серця є актуальною проблемою сучасної медицини у всьому світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, частота раптової серцевої смерті становить 30 випадків на тиждень на 1 млн населення. При цьому загинути від цього може навіть молода та спортивна людина, близько 20% померлих не мали очевидного кардіологічного захворювання.

В брошурі у простій та доступній формі пояснюється як і чому наступає раптова смерть, хто належить до груп ризику, описуються заходи для попередження раптової смерті та подано шкалу, за якою кожен може самостійно визначити свій ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Велика увага приділяється методам надання реанімаційної допомоги, які є простими та доступними для більшості людей, що не мають медичної освіти.