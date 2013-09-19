Пропонують реформувати систему промислової охорони праці

Федерація роботодавців України пропонує уряду реформувати систему безпеки промислового виробництва і охорони праці. Про це заявив голова Федерації роботодавців України, голова Ради Групи компаній Group DF Дмитро Фірташ у четвер на підприємстві «Рівнеазот» у ході наради, присвяченої питанням підвищення стандартів охорони праці на підприємствах хімічної галузі України, повідомили УНІАН у прес-службі ФРУ.

«Промислова безпека для всіх українських підприємств – це питання номер один. Ми повинні переглянути всі нормативи безпеки», – сказав Фірташ.

За його словами, середній вік українських підприємств становить близько 50 років, а підприємств хімічної галузі – 60 років. Тому потрібно приділяти безпеці суттєво більше уваги й переглядати нормативи безпеки раз на 5-10 років.

«Нормативи промислової безпеки застаріли. Приміром, процедуру контролю над технічним станом трубопроводів на хімічних підприємствах визначає інструкція, випущена в 1969 році. І за 44 роки вона жодного разу не переглядалася», – підкреслив Фірташ. Аналогічна ситуація в металургії, енергетиці та інших галузях.

Голова Федерації роботодавців України звернувся до присутніх на нараді представників науково-дослідних інститутів, співробітників хімічних підприємств і закликав почати підготовку пропозицій щодо змін нормативів безпеки.

«Я обговорював це питання з прем`єр-міністром України. Він сказав, що очікує пропозицій від Федерації роботодавців України й готовий організувати роботу в рамках державної комісії з перегляду нормативів безпеки», – сказав Фірташ.

Говорячи про модернізацію підприємств Group DF, Фірташ сказав, що з 2010 року в модернізацію чотирьох азотних підприємств було вкладено 3,2 млрд грн. 30-40 відсотків із них – кошти, вкладені в промислову безпеку. Фірташ повідомив, що в 2013 році в підприємства буде вкладено 1,5 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня під час планового капітального ремонту на Горлівському хімічному заводі концерну «Стирол» сталася аварія на аміакопроводі. Через розгерметизацію трубопроводу сталися викиди рідкого аміаку.

Під час аварії 6 серпня загинули 5 працівників цеху, 8 серпня помер у лікарні ще один постраждалий. У першу добу були госпіталізовані з опіками й отруєнням 24 людини, потім за лікарською допомогою звернулися ще кілька працівників «Стиролу», які постраждали під час аварії.

Найбільший в Україні виробник мінеральних добрив концерн «Стирол», що входить до холдингу OSTCHEM українського бізнесмена Дмитра Фірташа, перерахував по 1 млн грн сім`ям співробітників, трагічно загиблих під час вибуху на аміакопроводі 6 серпня.

За даними територіального управління Держгірпромнагляду України в Донецькій області, основною причиною аварії стала зношеність до 0,6-0,8 мм стінок трубопроводу рідкого аміаку через тривалий корозійний вплив навколишнього середовища та ерозійний вплив робочого середовища.