Слід об’єднатися у боротьбі з неінфекційними захворюваннями

Представники громадських організацій закликають народних депутатів, урядовців, суспільство об’єднатися у створенні національного альянсу для боротьби з неінфекційними захворюваннями (НІЗ).

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила голова Спілки захисту прав пацієнтів "Здоров’я нації" Валентина Очеретенко.

За її словами, НІЗ - це захворювання, які не передаються від людини до людини, які людина "сама вирощує в собі, зловживаючи алкоголем, тютюнокурінням, відсутністю фізичної активності та неправильним харчуванням". У результаті, як зазначила Очеретенко, всі ці чинники призводять до захворювання людей на рак, серцево-судинні та хронічні респіраторні захворювання, які приблизно у 80 відсотках випадків призводять до смерті або каліцтва.

Очеретенко також повідомила, що ініціативу організації вже підтримали народні депутати, які 17 вересня у Верховній Раді створили міжфракційне об’єднання з питань профілактики неінфекційних захворювань, до складу якого увійшли 22 представника від всіх політичних сил, представлених у парламенті.

Продовжуючи тему, народний депутат України Святослав Ханенко зазначив, що поширення неінфекційних хвороб в Україні створює для держави національну небезпеку, оскільки чимала кількість людей втрачає працездатність у молодому віці. "Без культивування в Україні здорового способу життя ми не зможемо подолати цю проблему", - сказав він.

У свою чергу присутній на прес-конференції народний депутат Богдан Бенюк підтримав запропоновану ідею. "Людина - таке створіння, яке експериментує над собою доти, доки у неї щось в голові не перемкне і вона не зрозуміє, що робила погане. А для цього і потрібні всілякі організації, яки би "капали" на її мозок, поки вона не зрозуміє. І Цей лікбез повинен бути на будь-якому рівні, і паростки він дасть у майбутньому".