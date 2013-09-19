Нацраду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу очолив Грищенко

Національну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу очолив віце-прем`єр-міністр України Костянтин Грищенко.

Відповідну постанову уряд прийняв сьогодні, 19 вересня, повідомили УНІАН у прес-службі Державної служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

Також, згідно з постановою, до складу Національної ради введені представники Міністерства доходів та зборів України, Товариства Червоного Хреста України та Федерації роботодавців України, а також Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.