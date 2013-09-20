Маски із глини відновлять волосся

Існує кілька видів глини. Перш, ніж приступити до глиняних процедур, слід з`ясувати, яка саме для вас підходить, пишуть російські ЗМІ.

1. Біла – є в сутності універсальної. Вона підходить для всіх типів. При регулярному його використанні волосся стають значно більш еластичним і міцніше.

2. Блакитна – рекомендується при випаданні волосся, особливо пов`язаного з нестачею вітамінів.

3. Червона – корисна для жирного волосся. Вона сприяє поліпшенню мікроциркуляції і регулює саловиділення шкіри голови.

4. Дуже корисна для голови зелена глина. Це один з найбільш ефективних засобів боротьби з лупою. Зазвичай ця глина для волосся призначається косметологом, коли інші методи не діють.

5. Сіра – допоможе зволожити шкіру голови і відновити волосся після довгого перебування на сонці або частого фарбування. Вони стають блискучими і пружними.

6. Жовту – застосовують зазвичай в цілях профілактики. Ця глина для волосся містить калій і залізо, які підтримують водний баланс шкіри голови і покращують структуру.

Маски з глини роблять два рази в тиждень, якщо волосся потребують лікування і кілька разів в місяць – для профілактики.