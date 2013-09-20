У Кіровограді 32 тисячі людей залишилися без води.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС в області, сьогодні по одній із вулиць обласного центру стався порив труби водопостачання діаметром 600 мм.

У зв’язку з неможливістю переключення на резервну лінію припинено водопостачання мешканцям житлових будинків у спальних мікрорайонах міста, де проживає близько 32 тис. людей. Роботи з відновлення водопостачання фахівцями КВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» тривають.