Може бути паралізовано роботу Центру радіаційної медицини
Через заборгованість за компослуги
Через заборгованість за комунальні послуги може бути паралізовано роботу Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини» НАМН України, повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата України, голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Ірини Сех.
Як зазначається в повідомленні, до Комітету звернулася Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України» щодо критичної ситуації, яка склалася в «Національному науковому центрі радіаційної медицини» у зв’язку з недостатнім фінансуванням. Як йдеться у зверненні, установу фінансують лише на рівні 40% від потреби. Це призвело до того, що комунальні служби міста Києва відключили центр від гарячого водопостачання. Паралізовано роботу хірургічного відділення, важкохворі, яким необхідно декілька разів на день проходити санітарно-гігієнічні процедури, позбавлені такої можливості.
Першочерговим питанням для забезпечення функціонування провідної клініки України з надання медичної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи є додаткове виділення коштів на оплату комунальних послуг в обсязі 2 млн 930,5 тис. гривень.
Сех звернулася до Національної академії медичних наук України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України з пропозицією надати пропозиції стосовно вирішення зазначеного питання, яке пропонує розглянути на найближчому засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
*** У травні 2013 року телеканал ICTV повідомляв, що у єдиному в Україні Національному науковому центрі радіаційної медицини рятують життя на голому ентузіазмі. Тут приймають чорнобильців з усієї України, за рік - до 20 тисяч пацієнтів.
А комп’ютери навіть старші за співробітниць. «У 92-му році ми отримали їх завдяки гуманітарній допомозі. Вони періодично вимикаються, періодично зависають», - розповіла завідувачка поліклініки для дорослих ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» Ірина Ярошенко.
Більшість обладнання, на якому діагностують хвороби пацієнтів, теж раритетна: рентгенапарату майже 30 років, хоча служити він мав 10.
«Цифрове обладнання в десятки разів зменшило променеве навантаження на пацієнта, а ми працюємо ще на тих, які не дозволяють зберігати здоров`я пацієнта», - зазначив завідувач рентгенологічного відділення ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» Анатолій Росоха.
На ремонт старого устаткування деталей не знайти. У відділенні діагностики мріють про новий ультразвуковий апарат, оскілки подарованому японцями вже 19 років.
«На техніку треба 60 мільйонів гривень, Академія меднаук цьогоріч виділила 5. Тож, заробляють на обладнання у співпраці з іноземцями, або купують за благодійні внески. А ще замість потрібних на рік 17 мільйонів гривень на ліки для тяжкохворих ледь нашкребли 6,5. В цілому того, що виділяють радіаційному центру, ледь вистачає на комуналку та зарплати», - йшлося в сюжеті.