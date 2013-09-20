Може бути паралізовано роботу Центру радіаційної медицини

Через заборгованість за комунальні послуги може бути паралізовано роботу Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини» НАМН України, повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата України, голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Ірини Сех.

Як зазначається в повідомленні, до Комітету звернулася Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України» щодо критичної ситуації, яка склалася в «Національному науковому центрі радіаційної медицини» у зв’язку з недостатнім фінансуванням. Як йдеться у зверненні, установу фінансують лише на рівні 40% від потреби. Це призвело до того, що комунальні служби міста Києва відключили центр від гарячого водопостачання. Паралізовано роботу хірургічного відділення, важкохворі, яким необхідно декілька разів на день проходити санітарно-гігієнічні процедури, позбавлені такої можливості.

Першочерговим питанням для забезпечення функціонування провідної клініки України з надання медичної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи є додаткове виділення коштів на оплату комунальних послуг в обсязі 2 млн 930,5 тис. гривень.

Сех звернулася до Національної академії медичних наук України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України з пропозицією надати пропозиції стосовно вирішення зазначеного питання, яке пропонує розглянути на найближчому засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

*** У травні 2013 року телеканал ICTV повідомляв, що у єдиному в Україні Національному науковому центрі радіаційної медицини рятують життя на голому ентузіазмі. Тут приймають чорнобильців з усієї України, за рік - до 20 тисяч пацієнтів.

А комп’ютери навіть старші за співробітниць. «У 92-му році ми отримали їх завдяки гуманітарній допомозі. Вони періодично вимикаються, періодично зависають», - розповіла завідувачка поліклініки для дорослих ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» Ірина Ярошенко.

Більшість обладнання, на якому діагностують хвороби пацієнтів, теж раритетна: рентгенапарату майже 30 років, хоча служити він мав 10.

«Цифрове обладнання в десятки разів зменшило променеве навантаження на пацієнта, а ми працюємо ще на тих, які не дозволяють зберігати здоров`я пацієнта», - зазначив завідувач рентгенологічного відділення ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» Анатолій Росоха.

На ремонт старого устаткування деталей не знайти. У відділенні діагностики мріють про новий ультразвуковий апарат, оскілки подарованому японцями вже 19 років.

«На техніку треба 60 мільйонів гривень, Академія меднаук цьогоріч виділила 5. Тож, заробляють на обладнання у співпраці з іноземцями, або купують за благодійні внески. А ще замість потрібних на рік 17 мільйонів гривень на ліки для тяжкохворих ледь нашкребли 6,5. В цілому того, що виділяють радіаційному центру, ледь вистачає на комуналку та зарплати», - йшлося в сюжеті.

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