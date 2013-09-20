Перепис населення України перенесли з 2013 на 2016 рік

Кабінет міністрів України переніс проведення перепису населення України з 2013 на 2016 рік.

Текст відповідного розпорядження від 4 вересня № 699-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, уряд планував Всеукраїнський перепис населення на 2011 рік. Згодом його було перенесено на грудень 2012 року, а потім - на 2013 рік.

Мінекономрозвитку ініціював перенесення проведення перепису населення на 2013 рік у зв`язку з тим, що заходи з його підготовки і проведення профінансовано лише на 41,4% від потреби. При цьому обмежений розмір асигнувань на підготовку і проведення перепису відзначався впродовж чотирьох років – з 2008 по 2012 р. Перший і поки що єдиний перепис в незалежній Україні було проведено в 2001 році. За даними тогочасного перепису, чисельність населення України становила 48,457 млн осіб.

За даними Державної служби статистики, станом на 1 серпня 2013 року чисельність населення України становила 45 млн 464 тис. 917 осіб.

У світовій практиці переписи населення проводять приблизно кожні 10 років. До цього українців переписували ще у складі СРСР у 1989 році. Тоді в Українській РСР проживало 51,7 млн осіб.