Родзинки - антидепресант, курага — цілюща для серця

Дієтологи назвали сухофрукти, які приносять найбільше користі. На думку фахівців, кращі сухофрукти для весни – це чорнослив, родзинки, курага, фініки та інжир. Вони підтримають імунну систему до того часу, коли в достатку з`являться свіжі фрукти та овочі. При цьому кожен з цих сухофруктів володіє унікальними властивостями, пишуть іноземні ЗМІ.

Так, чорнослив може позбавити не тільки від заернпыв і болю в животі, але також дуже корисний для зору. Крім того, регулярне вживання чорносливу допомагає організму протистояти гіпертонії, захищає від проблем з судинами і серцем.

Інший сухофрукт – курага — не менш цілюща при хворобах серця, так як є чудовим джерелом калію. Дієтологи нагадують і про те, що люди, які постійно вживають курагу, рідше страждають від раку.

Родзинки слід вживати при проблемах зі щитовидною залозою і пригніченому настрої. Родзинки діє як антидепресант, тримає людину в тонусі. допомагає зберегти працездатність і бадьорість.

Фініки корисно їсти при перших ознаках нездужання — комплекс містяться в них вітамінів допомагає запобігти застуду. Інжир приводить в норму травну систему, а при бронхітах, навіть може замінити стандартні ліки.

Кожен з цих сухофруктів дієтологи рекомендують обов`язково включити в свій щоденний раціон.