Азаров привітав фармацевтів з професійним святом

Прем`єр-міністр України Микола Азаров 21 вересня привітав працівників фармацевтичної галузі з професійним святом.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів України.

Звертаючись до фармацевтів, Азаров зазначив, що завдяки їхній самовідданій праці «фармацевтична промисловість України розвивається відповідно до світових тенденцій науково-дослідної, виробничої, торговельної сфери, що сприяє інтеграції України у світове співтовариство та підвищенню її статусу як держави з конкурентоспроможною, соціально-орієнтованою економікою та ринковим господарством, що динамічного розвивається на благо народу України».

Прем’єр-міністр висловив вдячність співробітникам фармацевтичної галузі України, які своєю невтомною, самовідданою працею допомагають зберегти те, що визнано найвищою соціальною цінністю — життя та здоров’я людини.

Азаров побажав фармацевтам міцного здоров’я, радості, добра та успіхів у реалізації життєвих планів, наснаги у досягненні нових вершин у їхній нелегкій, проте дуже важливій та відповідальній професії.