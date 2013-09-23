Фармацевти відіграють важливу роль у модернізації медицини

Президент України Віктор Янукович привітав із професійним святом працівників фармацевтичної галузі.

Як зазначає Президент у привітанні, розміщеному на офіційному сайті глави держави, "фармацевтична спільнота відіграє важливу роль у процесі розпочатої два роки тому модернізації системи охорони здоров`я".

"Ваша професія безпосередньо пов`язана зі збереженням найціннішого надбання держави - здоров`я її громадян. Поєднуючи глибокі знання та фаховий досвід, ви щодня робите вагомий внесок у порятунок людського життя", - зазначив Янукович. Він також висловив впевненість, що завдяки відповідальній і наполегливій праці фармацевтів Україна зможе досягти поставленої мети - забезпечити населення якісними та доступними лікарськими засобами.