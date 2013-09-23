Завтра по Україні очікуються невеликі дощі

У вівторок, 24 вересня, по Україні буде хмарно. Часом очікуються невеликі дощі, на півночі Лівобережжя, вночі і в карпатському регіоні, Криму, Приазов`ї та східних областях помірні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 6-11°, на узбережжі Криму - до 15°; вдень - 9-14°, у південній частині та на Закарпатті - 14-19°; на високогір`ї Карпат протягом доби - 2-7° тепла.

По Київській області хмарно. Часом невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 6-11°, вдень - 9-14°.

У Києві хмарно. Часом невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 7-9°, вдень - 10-12°.

23 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 16-19°, в районі Одеси - 14°; в Дніпрі біля Києва - 15°.