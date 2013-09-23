Жителі найбільших міст України назвали головні проблеми

Головними проблемами жителі найбільших міст України назвали стан доріг, брудні тротуари і паркування в пішохідних зонах.

Про це заступник директора компанії GfK Ukraine Гліб Вишлінський повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, презентуючи результати проведеного в серпні ц.р. дослідження у Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Львові, Одесі та Харкові.

Згідно з даними опитування, головною проблемою вулиць великих міст третина респондентів (32,8%) назвала стан автодоріг.

Серед запропонованих загалом 15 варіантів відповідей опитані на другу сходинку рейтингу поставили санітарний стан вулиць (14,7%), далі — паркування автомобілів на тротуарах та газонах (13,5%). Нижче в рейтингу головних проблем: стан тротуарів (9,9%); безпритульні собаки (5,4%); прибирання льоду й снігу, парків і зелених зон (3,2%); освітлення вулиць (3%); кількість дитячих і спортивних майданчиків (2,8%); видалення бурульок з дахів (2,3%); наявність та стан велосипедних доріжок (1,9%); вулична злочинність (1,8%); кількість обладнаних місць для паркування автомобілів (1,7%); стихійна торгівля (1,3%). Найменше жителів великих міст турбує зовнішня реклама на вулицях (0,5%).

Як зазначив Вишлінський, мешканці різних міст по-різному оцінюють важливість певних питань, але незадовільний стан автодоріг потрапив у ТОП-3 проблем усіх найбільших міст країни, які було охоплено дослідженням. Проте ця проблема є найактуальнішою для львів’ян (44,7%) та киян (38,5%), тоді як мешканці Донецька рідше за інших називали її як головну для свого міста (14,3%).

Як свідчать дані опитування, для донеччан найактуальнішою проблемою є санітарний стан вулиць (22,2%). Також ця проблема посідає другу сходинку в рейтингу головних проблем вулиць Києва (18,3%) та Дніпропетровська (17,8%). У ТОП-3 головних проблем вулиць для мешканців Харкова, Дніпропетровська, Львова та Одеси також потрапив стан тротуарів (відповідно 18%, 14,8%, 11,4% та 9,5% голосів респондентів). Одночасно паркування автомобілів на тротуарах і газонах входить в ТОП-3 ключових проблем киян (16,7%) та донеччан (14,1%), львів’ян (14%), одеситів (13,1%) та харків’ян (12,8%). Проблема безпритульних собак та котів є гострішою для мешканців Дніпропетровська та Донецька. Кількість зелених насаджень, парків та зон відпочинку частіше турбує киян та одеситів, повідомив Вишлінський.

Відповідно до даних дослідження, окремий рейтинг проблем, які вимагають негайного розв’язання, очолив стан автомобільних доріг — більш як половина респондентів (54,6%). Другу позицію зайняв санітарний стан вулиць: бруд і сміття (27,4%). Потім ідуть: паркування на тротуарах та газонах (23,4%); прибирання льоду та снігу (21,2%); стан тротуарів (20,5%); безпритульні собаки, коти (18,7%); освітленість вулиць (17,4%); вулична злочинність (17,1%); кількість дитячих та спортивних майданчиків (15,7%); кількість зелених насаджень, парків (12,7%); кількість обладнаних місць для паркування (9,6%); видалення бурульок (8,4%); наявність та стан велодоріжок (8,4%); стихійна торгівля на вулицях (5,4%); зовнішня реклама (2,6%).

Компанія GfK Ukraine у шести найбільших містах України — Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Львові, Одесі та Харкові – з 16 по 21 серпня опитала 600 жителів у віці понад 18 років (по 100 у кожному місті). Опитування проводилось методом комп’ютерного телефонного інтерв’ю.