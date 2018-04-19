Причини виникнення гіпертонії

23 вересня розпочинається Всеукраїнський тиждень серця. Упродовж семи днів по усій Україні відбудеться низка заходів, спрямованих на підвищення поінформованості українців про методи профілактики серцево-судинних захворювань та популяризації здорового способу життя.

Зокрема, з понеділка у шести столичних школах фахівці проведуть відкриті уроки для школярів старших класів. Учням пояснять, що таке артеріальний тиск та навчать самостійно його вимірювати. Акція «Виміряй тиск своїй бабусі» розповість школярам про важливість вести здоровий спосіб життя та піклуватися про власне здоров’я та своїх рідних, зазначили в МОЗ.

Також упродовж тижня у 560 поліклініках по усій Україні працюватиме «Майстерня здоров’я», де усі охочі зможуть виміряти тиск та отримати відповідні рекомендації лікарів.

Фіналом Всеукраїнського тижня серця стане проведення гри-квесту «Дорога до здорового серця», яка відбудеться 28 вересня, напередодні Всесвітнього дня серця, у столиці. Переможе той, хто найкраще знає правила дотримання здорового способу життя, зазначили в прес-службі.

Сьогодні на прес-конференції, присвяченій Всеукраїнському тижню серця, заступник міністра охорони здоров’я Олександр Толстанов наголосив на важливості державного контролю лікування та профілактики серцево-судинних захворювань як таких, що забирають життя багатьох людей світу й України зокрема.

«За статистикою, у структурі смертності вони займають майже 66%. А від найпоширенішого захворювання системи кровообігу – гіпертонії, сьогодні страждає понад 12 млн українців. Нелікований підвищений тиск призводить до інфарктів міокарду та інсультів. Саме тому так важливо брати хворобу під контроль», - підкреслив він.

У свою чергу головний позаштатний терапевт МОЗ Василь Нетяженко зазначив, що багатьох ускладнень можна уникнути і без застосування ліків, за допомогою профілактики.

«Часто підвищений тиск стає наслідком неправильного способу життя. Наприклад, куріння та неправильне харчування. Сьогодні українці їдять забагато солі, а це одна із причин підвищення тиску. Так, у середньому українець споживає 12 грамів солі на добу, а рекомендована норма – 4 грами. Також не рекомендується вживати лікувальні мінеральні води замість столових. Адже вони також насичені солями. І, звичайно, кожному необхідна помірна фізична активність – хоча б звичайні прогулянки. Ці прості рекомендації дозволять знизити тиск», - відзначив фахівець.