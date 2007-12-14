У Київській області з харчовим отруєнням госпіталізовані 17 дітей

У Київській області протягом 11-13 грудня до інфекційних відділень Васильківської районної та Київської обласної дитячих лікарень з дитячого садка "Золоті зернятка" (смт. Глеваха) госпіталізовано 17 дітей (2001-2005 р.н.).

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, у 10-ти госпіталізованих встановлено діагноз - гострий гастроентероколіт. Всього в садку виховується 120 дітей.

Причина захворювання встановлюється. Перебіг захворювання - середнього ступеню тяжкості.

Фахівцями районної та обласної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Київській області.