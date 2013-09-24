Наслідки несвоєчасно пролікованої ангіни

Ангіна (гострий тонзиліт) - це запалення лімфоїдної тканини глотки.

На відміну від гострих респіраторних захворювань , які можна лікувати і самостійно , самолікування ангіни може стати смертельно небезпечним.

Крім того , що ангіна може бути схожа на прояв небезпечних інфекцій, наприклад, до мононуклеозу, також ангіна часто призводить до гнійних ускладненнь.

Ні перше, ні друге стандартної народній терапії не піддається , а полоскання горла в деяких випадках може призвести до поширення інфекції.

Отже - при будь-якій формі ангіни звертайтеся до лікаря.

Ось основні симптоми ангіни :

Біль у горлі , що підсилюється при ковтанні. З`являється досить швидко після початку захворювання.

Характер болю нерідко буває здавлюючим . Саме звідси пішла назва «ангіна » ( ango - душити , лат.)

Мигдалини - збільшені. Залежно від типу збудника та стадії гнійного процесу виглядати можуть дуже різноманітно: їх покриває жовтий , білий або сірий наліт чи плівка

Як правило - підвищення температури тіла до 39-41 ° С. Це пов`язано з бактеріальною інфекцією.

Загальні симптоми інтоксикації ( отруєння організму)

До них відноситься головний біль , нудота , може бути блювота або пронос , загальна слабкість , непритомність.

До речі , корисно запам`ятати:

- якщо при простудних захворюваннях температура тіла не перевищує 38°С - збудник швидше за все вірус , і антибіотики призначати сенсу немає (вони на віруси не діють) .

- якщо ж температура піднімається вище - антибіотики призначаються обов`язково , т.к збудник швидше за все - бактерія , піддається дії антибіотика .

Крім того , при температурі вище 40 ° С опірність імунної системи слабшає , тому що клітини не в змозі нормально синтезувати білок , в т.ч. антитіла.

Збільшується підщелепні лімфовузли.

У здорової людини при огляді підщелепного простору немає жодних хворобливих відчуттів, також відсутні вузли. У хворого на ангіну ви відразу намацаєте пружні опуклості під щелепою з двох сторін.

При несвоєчасно поставленому діагнозі можна отримати наступні ускладнення ангіни:

Абсцес (великий гнійник ) глотки , який крім усього може викликати надзвичайно тяжкий менінгіт та інфекційно -токсичний шок

Ревматизм , як наслідок розселення збудника з мигдаликів

Гломерулонефрит , при попаданні збудника з током крові в нирки

Щоб не довести ангіну до сумного фіналу - при перших ознаках захворювання необхідно проконсультуватися у ЛОР-лікаря .

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