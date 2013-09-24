Пропонують законодавчо закріпити правила маркування продуктів

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді законодавчо закріпити перелік і правила подачі інформації на упаковках харчових продуктів.

Зокрема, внесений урядом проект закону «Про інформацію для споживачів про харчові продукти» (№3300, зареєстрований 19 вересня 2013 року), визначає перелік обов`язкової інформації про харчові продукти, яка має бути нанесена на упаковку, вимоги до неї і правила розміщення, встановлює перелік інгредієнтів (підсолоджувачі, кофеїн, амонієва сіль тощо), інформація про наявність яких у продуктах має подаватися в особливому порядку, встановлює обов`язки операторів ринку в цій сфері і т.д.

Згідно з проектом закону, він має набути чинності з 1 січня 2017 року.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що ухвалення цього закону є частиною виконання Національного плану дій на 2013 рік з упровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Як повідомляв УНІАН, у травні Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про молоко і молочні продукти» та інших законодавчих актів», яким, зокрема, виробники молочних продуктів зобов`язуються вказувати на упаковці товару дані про вміст у ньому рослинних жирів. Згідно із законопроектом, на упаковці молочних продуктів має бути вказана інформація про зміст рослинних жирів, а її розмір має становити не менш як 80% від назви самого продукту.