Закликають не паркувати машини під деревами

У зв’язку з оголошенням Гідрометеоцентру штормового попередження у Києві комунальне об’єднання «Київзеленбуд» звертається до водіїв з проханням утриматись від паркування автівок під деревами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, генеральний директор КО «Київзеленбуд» Михайло Царенко зазначив, що «пориви вітру до 20 м/с можуть спровокувати пошкодження стовбура дерева навіть у здорового насадження. Тому ми звертаємось до водіїв з проханням не паркувати автівки під деревами, особливо на прибудинкових територіях. Це допоможе запобігти пошкодженню приватного транспорту (яке, як правило, відновлюється коштом власників) у випадку падіння дерев».

У кожному районі столиці для оперативного реагування і ліквідації нештатних ситуацій призначені оперативні чергові.

Водночас, як повідомляє Головне управління ДСНС у м. Києві, 23 вересня рятувальники звільняли з-під поваленого дерева два автомобілі.

Так, 23 вересня о 16:35 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення, що у Печерському районі, по вул. Звіринецькій, 56, на два легкові автомобілі впало дерево.

Як з’ясувалося, від поривів вітру на автомобілі марки ВАЗ-21112 та Chevrolet Aveo впало вирване з коренем дерево.

Крім того, у повідомленні ГУ ДСНС у столиці від 23 вересня зазначається, що мешканцям Києва слід очікувати на значне посилення вітру. У зв’язку з цим ГУ ДСНС України у м. Києві звертається до киян та мешканців столиці і нагадує про дотримання правил безпеки під час сильного вітру або шквалу.

«Якщо Ви знаходитесь на вулиці під час буревію, перейдіть у безпечне місце. Не стійте під старими деревами, біля старих будівель, ненадійно закріплених конструкцій. Уникайте мостів, естакад, трубопроводів, ліній електромереж, водойм. Якщо є така можливість, сховайтеся у внутрішніх приміщеннях міцної будівлі. У випадку, коли ви знаходитесь в помешканні, потрібно щільно закрити всі вікна, двері, горищні люки та вентиляційні отвори. Після того, як вітер стихне, не виходьте відразу на вулицю. Шквал може повторитися», - йдеться в повідомленні ГУ ДСНС у м. Києві.