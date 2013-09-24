Завтра в Україні очікуються дощі

Завтра в Україні очікуються невеликі дощі, вночі у північних областях та у Карпатах, вдень у Криму та на сході помірні дощі, лише у західній частині вдень без опадів.

Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі Криму 10-15°; вдень 9-14°, на Закарпатті та у південній частині 13-18°; на високогір`ї Карпат протягом доби 1-6° тепла.

У Києві та області у середу часом дощі (вдень невеликі). Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.

Сьогодні температура води становила в Чорному та Азовському морях 16-19°, у районі Одеси 12°, Ялти 13°, Генічеська 14°; у Дніпрі біля Києва 14°.