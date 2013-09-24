В Україні замінили 474 км тепломереж

В Україні перед початком опалювального сезону замінили 474 км тепломереж.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Олександр Вілкул під час виїзної наради щодо виконання підприємством «Київенерго» завдань уряду з підготовки столиці до нового опалювального сезону.

«Загалом по країні на сьогодні вже оновлено 474 км тепломереж – це 99% від плану», - сказав він, підкресливши, що «безумовно, необхідно зробити набагато більше. Але найбільш проблемні ділянки замінюються вже зараз».

Віце-прем’єр поставив завдання збільшити безаварійність тепломереж, адже від цього залежить якість теплопостачання громадянам.

Також Вілкул наголосив, що «люди мають бути забезпечені стабільним теплом під час нового опалювального сезону. Урядом поставлене завдання місцевим органам влади та підприємствам теплокомуненергетики (ТКЕ) вжити необхідних заходів щодо модернізації розподільчих теплових мереж центрального опалення та гарячого водопостачання для зменшення аварійності та втрат тепла. Відповідно до законодавства, новий опалювальний сезон розпочинається, коли 3 доби поспіль середньодобова температура знаходиться на рівні 8 градусів Цельсія. Тому місцеві органи влади мають відпрацювати з Гідрометцентром та підприємствами ТКЕ своєчасний початок опалювального сезону», - сказав віце-прем’єр.