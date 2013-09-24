Найближчим часом в Україні очікуються приморозки

Найближчими днями в Україні очікуються приморозки.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 26 вересня в Україні, крім півдня, Закарпаття і Прикарпаття, 27 вересня у західних областях на ґрунті, у Карпатах і в повітрі місцями очікуються приморозки 0-3°.

При цьому 26 вересня на північному сході, а 27 вересня на північному заході України - приморозки повсюди.