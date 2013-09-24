Найближчим часом в Україні очікуються приморозки
14:41, 24 вересня 2013Країна
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У Карпатах приморозки 0-3°
Найближчими днями в Україні очікуються приморозки.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 26 вересня в Україні, крім півдня, Закарпаття і Прикарпаття, 27 вересня у західних областях на ґрунті, у Карпатах і в повітрі місцями очікуються приморозки 0-3°.
При цьому 26 вересня на північному сході, а 27 вересня на північному заході України - приморозки повсюди.
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