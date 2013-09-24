Україна активізує партнерство з Китаєм у сфері медицини

В Україні планується створення лікувально-діагностичного центру традиційної китайської медицини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, зокрема, перспектива створення такого центру обговорювалася на зустрічі заступника глави МОЗ України Романа Богачева із заступником міністра Державного комітету охорони здоров’я та планування сім’ї, головою Державної адміністрації традиційної китайської медицини Китайської Народної Республіки Ванг Гуоцяном.

При цьому в МОЗ зазначили, що традиційна китайська медицина (КТМ) сьогодні розглядається як частина науки про «виховання життя», куди, окрім медицини, входять й різні методи психофізіологічних практик, дієтологія тощо. Сьогодні КТМ позиціонується урядом Китаю як національне надбання, символ країни та наукова дисципліна, йдеться в повідомленні.

Також під час цієї зустрічі, що відбулася в рамках робочої поїздки української урядової делегації до КНР на чолі з першим віце-прем`єр-міністром Сергієм Арбузовим, було вирішено провести друге засідання підкомісії з питань медицини, додали в МОЗ.