Чи можна під час вагітності та годування дотримуватися дієт

У період вагітності та після пологів, заклопотавшись нагальними про­бле­ма­ми і тур­бо­та­ми про ди­ти­ну, зовсім забуваєш про се­бе.

Спо­чат­ку ця забудькуватість зрозуміла - ад­же дум­ки про влас­ного ма­лю­ка ку­ди важливіше се­бе самої. Зда­ва­ло­ся б, все вірно, але, опи­нив­шись в якийсь мо­мент біля дзер­ка­ла, завмираєш на мить - я це? А все то­му, що під час очікування «ма­лень­ко­го ди­ва» додаєш близь­ко 10-15 кг.

Адже ко­жен переконує: «Потрібно їсти за двох!» Ко­ли з`являється ма­люк, і зовсім стає не до власної зовнішності.

Щоб за­без­пе­чи­ти дитині пра­виль­не хар­чу­ван­ня в період лактації, мо­ло­да ма­ма змітає зі сто­лу все, що потрібно, і ча­сом навіть те, що не мож­на, щи­ро вва­жа­ю­чи, що ро­бить все пра­виль­но. Не див­но, що ва­га збільшується, і в результаті в дзеркалі розпливається на­чеб­то знай­о­ма по­стать.

«Нічого страш­но­го, - думаєте ви спо­чат­ку, - за­раз мені не до дієт, тим більше мам, які го­ду­ють груд­дю, не мож­на об­ме­жу­ва­ти в їжі». Виправдовуєте себе? Ад­же найчастіше за да­ни­ми ви­с­лов­лю­ван­ня­ми ховається ба­наль­на жа­до­ба переїдання.

Але част­ка істини тут все ж є, то­му що після пологів організм жінки відновлюється про­тя­гом цілого ро­ку, і про­тя­гом цьо­го періоду ча­су не мож­на му­чи­ти се­бе суворими дієтами і го­ло­ду­ван­ням. Во­ни мо­жуть при­звес­ти до знач­них про­блем зі здо­ров`ям і здо­ров`ям ма­лю­ка.

За­пам`ятай­те, в раціоні мають бу­ти присутні не мен­ше 45 різних по­жив­них ре­чо­вин, зав­дя­ки яким клітини організму бу­дуть забезпечені енергією. І ще, хар­чу­ван­ня ва­шо­го ма­люка пря­мо за­ле­жить від якості мо­ло­ка, а во­но, у свою чер­гу, за­ле­жить від то­го, що ви їсте.

Як­що ж ри­зик­не­те пе­рей­ти на найсуворішу дієту, то ваш організм бу­де спо­жи­ва­ти не­до­статньо ко­рис­них ре­чо­вин, і, от­же, їх бу­де не вис­та­ча­ти і дитині. По­годь­те­ся, не кра­щий варіант: гу­би­ти здо­ров`я за­ра­ди фігури.

Інша спра­ва - до­три­му­ва­ти­ся певної дієти, а точніше, пра­виль­но і повноцінно хар­чу­ва­ти­ся. Як­що ви бу­де­те до­три­му­ва­ти­ся прос­тих пра­вил, то неодмінно ста­не­те здоровішими, стрункішими і не на­шко­ди­те своєму малюкові.

Потрібно зна­ти, по-пер­ше, з яко­го ча­су мож­на по­чи­на­ти свою дієту, по-дру­ге, що мож­на, а що не мож­на їсти, по-третє, скільки калорій міститься в то­му чи іншому продукті, і, по-чет­вер­те, як пра­виль­но їх ском­по­ну­ва­ти .

Іноді, прав­да, підрахунок калорій мо­же звес­ти з ро­зу­му навіть са­мо­го тер­пля­чо­го ма­те­ма­ти­ка.

Але їх необхідно рахувати, інакше бо­роть­ба із зай­вою ва­гою не при­не­се результатів. Ад­же час­то здається, що за цілий день бу­ло з`їдено зовсім тро­хи, а виявляється, що ви пе­ре­ви­щи­ли свою нор­му, по­гли­нув­ши за обідом па­ру тістечок, здоб­них бу­ло­чок і за­пив­ши все со­лод­ки­ми га­зо­ва­ни­ми на­по­я­ми, при­чо­му після всьо­го цьо­го мож­на за­ли­ши­ти­ся го­лод­ною.

Зви­чай­но, сидіти з каль­ку­ля­то­ром близь­ко тарілки з са­ла­том не­ро­зум­но, але це до­по­мо­же вам зба­лан­су­ва­ти своє хар­чу­ван­ня відповідно до вподобаної дієти і знай­ти фігуру, про яку ви мог­ли тільки мріяти. При цьо­му ви мо­же­те не тур­бу­ва­ти­ся про хар­чу­ван­ня своєї ди­ти­ни, при годуванні груд­дю вона бу­де от­ри­му­ва­ти всі корисні ре­чо­ви­ни в необхідній кількості.

Го­лов­не - по­ста­ра­ти­ся виб­ра­ти ме­ню згідно ва­шим індивідуальним особ­ли­вос­тям і особ­ли­вос­тям організму ва­шо­го ма­лю­ка, так як різні про­дук­ти мо­жуть вик­ли­ка­ти у малюків алергічні реакції, коль­ки і роз­ла­ди трав­лен­ня. Тоді від про­дук­ту-алер­ге­ну слід відразу відмовитися.

В ідеалі будь-яку дієту необхідно підтримувати ком­плек­сом пев­них вправ. Але між пран­ням ди­тя­чих пе­лю­шок і при­го­ту­ван­ням мо­лоч­них сумішей не зав­ж­ди залишається час зай­ня­ти­ся со­бою. Але, як­що з`яви­ла­ся па­ра вільних хви­лин, потрібно вит­ра­ти­ти їх з ро­зу­мом.

Це зовсім не означає, що потрібно ро­би­ти акцент на фізичному на­ван­та­жен­ню. Більше відпочивайте - си­ли зна­доб­лять­ся.

Впра­ви мож­на по­чи­на­ти тільки че­рез 5-6 тижнів після при­род­них пологів і 2-2,5 місяця після кесаревого розтину. Тре­ну­ван­ня не повинні бу­ти інтенсивними, во­ни повинні но­си­ти ха­рак­тер лег­ких роз­ми­нок.

Але все-та­ки найголовніше - це пра­виль­не хар­чу­ван­ня.

Ось, на­прик­лад, підтримати се­бе в тонусі і гар­но­му настрої вам до­по­мо­жуть ву­г­ле­во­ди, во­ни та­кож за­без­пе­чать енергією нирки, нер­во­ву сис­те­му, м`язи і мо­зок.

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