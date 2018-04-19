Чи можна під час вагітності та годування дотримуватися дієт
Заклопотавшись нагальними проблемами і турботами про дитину, зовсім забуваєш про себе...
У період вагітності та після пологів, заклопотавшись нагальними проблемами і турботами про дитину, зовсім забуваєш про себе.
Спочатку ця забудькуватість зрозуміла - адже думки про власного малюка куди важливіше себе самої. Здавалося б, все вірно, але, опинившись в якийсь момент біля дзеркала, завмираєш на мить - я це? А все тому, що під час очікування «маленького дива» додаєш близько 10-15 кг.
Адже кожен переконує: «Потрібно їсти за двох!» Коли з`являється малюк, і зовсім стає не до власної зовнішності.
Щоб забезпечити дитині правильне харчування в період лактації, молода мама змітає зі столу все, що потрібно, і часом навіть те, що не можна, щиро вважаючи, що робить все правильно. Не дивно, що вага збільшується, і в результаті в дзеркалі розпливається начебто знайома постать.
«Нічого страшного, - думаєте ви спочатку, - зараз мені не до дієт, тим більше мам, які годують груддю, не можна обмежувати в їжі». Виправдовуєте себе? Адже найчастіше за даними висловлюваннями ховається банальна жадоба переїдання.
Але частка істини тут все ж є, тому що після пологів організм жінки відновлюється протягом цілого року, і протягом цього періоду часу не можна мучити себе суворими дієтами і голодуванням. Вони можуть призвести до значних проблем зі здоров`ям і здоров`ям малюка.
Запам`ятайте, в раціоні мають бути присутні не менше 45 різних поживних речовин, завдяки яким клітини організму будуть забезпечені енергією. І ще, харчування вашого малюка прямо залежить від якості молока, а воно, у свою чергу, залежить від того, що ви їсте.
Якщо ж ризикнете перейти на найсуворішу дієту, то ваш організм буде споживати недостатньо корисних речовин, і, отже, їх буде не вистачати і дитині. Погодьтеся, не кращий варіант: губити здоров`я заради фігури.
Інша справа - дотримуватися певної дієти, а точніше, правильно і повноцінно харчуватися. Якщо ви будете дотримуватися простих правил, то неодмінно станете здоровішими, стрункішими і не нашкодите своєму малюкові.
Потрібно знати, по-перше, з якого часу можна починати свою дієту, по-друге, що можна, а що не можна їсти, по-третє, скільки калорій міститься в тому чи іншому продукті, і, по-четверте, як правильно їх скомпонувати .
Іноді, правда, підрахунок калорій може звести з розуму навіть самого терплячого математика.
Але їх необхідно рахувати, інакше боротьба із зайвою вагою не принесе результатів. Адже часто здається, що за цілий день було з`їдено зовсім трохи, а виявляється, що ви перевищили свою норму, поглинувши за обідом пару тістечок, здобних булочок і запивши все солодкими газованими напоями, причому після всього цього можна залишитися голодною.
Звичайно, сидіти з калькулятором близько тарілки з салатом нерозумно, але це допоможе вам збалансувати своє харчування відповідно до вподобаної дієти і знайти фігуру, про яку ви могли тільки мріяти. При цьому ви можете не турбуватися про харчування своєї дитини, при годуванні груддю вона буде отримувати всі корисні речовини в необхідній кількості.
Головне - постаратися вибрати меню згідно вашим індивідуальним особливостям і особливостям організму вашого малюка, так як різні продукти можуть викликати у малюків алергічні реакції, кольки і розлади травлення. Тоді від продукту-алергену слід відразу відмовитися.
В ідеалі будь-яку дієту необхідно підтримувати комплексом певних вправ. Але між пранням дитячих пелюшок і приготуванням молочних сумішей не завжди залишається час зайнятися собою. Але, якщо з`явилася пара вільних хвилин, потрібно витратити їх з розумом.
Це зовсім не означає, що потрібно робити акцент на фізичному навантаженню. Більше відпочивайте - сили знадобляться.
Вправи можна починати тільки через 5-6 тижнів після природних пологів і 2-2,5 місяця після кесаревого розтину. Тренування не повинні бути інтенсивними, вони повинні носити характер легких розминок.
Але все-таки найголовніше - це правильне харчування.
Ось, наприклад, підтримати себе в тонусі і гарному настрої вам допоможуть вуглеводи, вони також забезпечать енергією нирки, нервову систему, м`язи і мозок.