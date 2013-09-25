Пропонують у 10 разів підвищити штрафи за забруднення водойм

Позафракційні народні депутати Степан Івахів, Ігор Єремеєв, Сергій Мартиняк та Сергій Лабазюк зареєстрували у Верховній Раді проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за забруднення навколишнього природного середовища.

Текст законопроекту розміщено на сайті ВР.

Так, запропонованими законопроектом змінами встановлюється, що відповідно до статті 59 Кодексу України про адміністративні правопорушення, забруднення та/або засмічення вод, порушення водоохоронного режиму на водозборах, які спричиняють або можуть спричинити їх забруднення, водну ерозію ґрунтів та інші шкідливі явища, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз - від 3 до 7) і на посадових осіб - від 70 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз - від 5 до 8).

Ті самі дії, вчинені на водозборах, розташованих у межах населених пунктів, на землях рекреаційного, оздоровчого призначення, шляхах сполучення, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 40 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 80 до 90 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Забруднення та/або засмічення вод, порушення водоохоронного режиму на водозаборах, які спричиняють або можуть спричинити їх забруднення, водну ерозію ґрунтів та інші шкідливі явища, вчинені на об’єктах, що розташовані в межах населених пунктів, на землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, а також на землях рекреаційного та оздоровчого призначення, особливо цінних землях, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 80 до 90 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кодекс також передбачається доповнити статтею 59-2, згідно з якою руйнування русел річок, струмків та водотоків тягне за собою накладення штрафу на громадян від 40 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від вісімдесяти до дев’яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Незаконне порушення природних умов поверхневого стоку під час будівництва і експлуатації автошляхів, залізниць та інших інженерних комунікацій - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 80 до 90 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також змінами до статті 71 Кодексу штрафи для посадових осіб за введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, цехів, агрегатів, транспортних шляхів, магістральних трубопроводів, комунальних та інших об`єктів, не забезпечених обладнанням, що запобігає шкідливому впливу на стан і відтворення лісів, - збільшуються з від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до від 25 до 30.

Змінами до статті 73 планується встановити, що засмічення лісів побутовими і промисловими відходами тягне за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз - від 5 до 10) і на посадових осіб – від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз - від 10 до 20).

Також до статті 78 вносяться зміни, відповідно до яких викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або перевищення технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин та нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел під час експлуатації технологічного устаткування, споруд і об`єктів; перевищення гранично допустимих рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря або вплив фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у випадках, коли необхідність одержання такого дозволу передбачена законодавством, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від 40 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нині санкції за цими пунктами існують лише у вигляді накладення штрафу на посадових осіб від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, законопроектом встановлюється, що введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об`єктів, які не відповідають вимогам щодо охорони атмосферного повітря, а також порушення правил експлуатації та невикористання встановлених споруд, устаткування, апаратури для очищення і контролю викидів в атмосферу - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 40 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз - попередження або штраф від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів).

У статтях 82-1 та 82-3 встановлюється, що порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів з порушенням встановлених строків, а так само порядку подання такої звітності; приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об`єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 20 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз - від 3 до 5).

Змінами до статті 82-4 встановлюється, що змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 20 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз - від 2 до 5).

Крім того, у статті 83 встановлюється, що порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 25 до 35 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз - від 3 до 7) і на посадових осіб - від 40 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз - від 7 до 10).