МОЗ думає про створення центру китайської медицини

МОЗ розглядає перспективу створення в Україні лікувально-діагностичного центру традиційної китайської медицини.

Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра охорони здоров’я України Романа Богачева з головою Державної адміністрації традиційної китайської медицини Китайської Народної Республіки Ванг Гуоцяном, що відбулася в рамках робочої поїздки української урядової делегації до КНР, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України.

Зазначається, що під час зустрічі обговорювалися питання активізації співпраці двох країн у сфері охорони здоров’я. Зокрема, розглядалася перспектива створення в Україні лікувально-діагностичного центру традиційної китайської медицини. Адже традиційна китайська медицина (КТМ) сьогодні розглядається як частина науки про «виховання життя», куди, окрім медицини, входять й різні методи психофізіологічних практик, дієтологія тощо. Сьогодні КТМ позиціонується урядом Китаю як національне надбання, символ країни та наукова дисципліна.

Також під час зустрічі було вирішено провести друге засідання підкомісії з питань медицини.

Програма розвитку стратегічного партнерства України та КНР у царині медицини передбачає залучення китайських фахівців та обмін досвідом між медичними фахівцями обох країн.