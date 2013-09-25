Симптоматика ураження гельмінтозом

Глисти - це ураження організму паразитичними формами червів.

Правильний медичний діагноз звучить як гельмінтоз (гельмінти - черви).

Зазвичай лікар конкретизує вид глистів, тобто звучить аскаридоз, ентеробіоз (гострики) і так далі.

Черви - це традиційний паразит всіх хребетних, людина не є винятком.

Близько трьохсот видів червів є паразитами нашого біологічного виду.

Не будемо розглядати екзотику, яку привозять моряки, поговоримо про стандартний для українця наборі: аскариди, гострики і волосоголовець.

Існує ряд симптомів, характерних для глистів:

- Свербіння в області заднього проходу. Типовий для гостриків.

Оскільки гостриками переважно хворіють діти, виявлення цього симптому повністю на совісті батьків.

-Скрип зубів уві сні

Другий популярний симптом ентеробіозу. При неможливості почухатися організм, мабуть, таким чином скидає напругу.

Для довідки - будь-яка людина уві сні точить зуби рефлекторно, і це - абсолютно нормальне явище. При фізіологічному «зуботоченні» скрипу не буває.

- Порушення випорожнення - пронос або запор, можливе здуття живота.

Цей симптом пов`язаний з тим, що продукти життєдіяльності глистів досить отруйні. Потрапляючи на слизову кишечника, вони впливають на перистальтику (скорочуваність), що і призводить до порушення випороження.

- Кров у калі, буває при аскаридозі. Паразит пробуровлює слизову, що призводить до кровотечі

- Постійне почуття голоду при нормальному харчуванні та апетиті. Втрата маси тіла.

Цей симптом свідчить вже про стійке порушення імунітету, тому що глистів багато, організм не справляється і не в змозі пригнічувати їхній ріст

- Температура, можлива лихоманка. Іноді ці прояви супроводжуються болями в м`язах і суглобах.

Це ознаки отруєння організму продуктами життєдіяльності паразита.

- Шкірний свербіж, висипання. Шкіра - дзеркало кишечника. Будь-які проблеми травної системи, а тим більше глистна інвазія, викликають висипання на шкірі.

- Бронхіт, пневмонія, дивні ущільнення в легенях можуть бути симптомами аскаридозу, тому що аскарида, що блукає організмом, нерідко потрапляє в легені.

- Міокардит, гепатит, енцефаліт. Так, проблеми з серцем, печінкою і навіть мозком можуть викликати все ті ж аскариди

Отже, якщо ваш організм дивно поводиться - варто сходити хоча б до терапевта чи сімейного лікаря.

Профільним лікарем у цьому випадку є інфекціоніст або паразитолог.

Для батьків - важливо помічати ознаки, характерні для глистів, вчасно.

Невчасне виявлення гельмінтів у дітей призводить до відставання в розвитку, астми, хронічних захворювань травної, дихальної систем.

Хотілося б сказати кілька слів про спекуляцію, пов`язану з паразитозами.

Якщо вам пропонують позбутися невідомих науці паразитів, у томі числі червів, показують страшні фото- та відеоматеріали, пропонують купити чудодійні засоби - не погоджуйтеся.

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